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В Кузбассе осудили главу района за злоупотребление с квартирами для сирот - РИА Новости, 29.07.2025
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09:58 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/srok-2032077297.html
В Кузбассе осудили главу района за злоупотребление с квартирами для сирот
В Кузбассе осудили главу района за злоупотребление с квартирами для сирот - РИА Новости, 29.07.2025
В Кузбассе осудили главу района за злоупотребление с квартирами для сирот
Глава Яйского муниципального округа Кемеровской области получил 6 лет колонии общего режима за злоупотребления при строительстве квартир для детей-сирот,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:58:00+03:00
2025-07-29T09:58:00+03:00
происшествия
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КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Глава Яйского муниципального округа Кемеровской области получил 6 лет колонии общего режима за злоупотребления при строительстве квартир для детей-сирот, сообщают пресс-службы прокуратуры СУСК и прокуратуры региона. Как сообщили в прокуратуре региона, Ижморский районный суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего бывшего главы Яйского муниципального округа Кемеровской области, который признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Ведомства не называют имени осужденного, но согласно открытым источникам, речь идет о Евгении Мяленко. "Установлено, что обвиняемый, занимая указанную должность в конце 2021 года от лица администрации заключил с ООО "Интеграл-Т" 17 муниципальных контрактов на приобретение 78 квартир в двух строящихся домах без должного обеспечения контрактов банковской гарантией. Жилые помещения предназначались для детей-сирот и иных нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. На строительство указанных домов из бюджета были выделены более 115 миллионов рублей. Однако в установленный контрактами срок дома не возведены, бюджетные средства похищены", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кузбасса. Как в свою очередь добавили в пресс-службе СУСК региона, по ходатайству следователя мужчина был арестован. На его имущество и деньги наложен арест на общую сумму более 11 миллионов рублей. "По уголовному делу проведены 11 обысков, 2 осмотра места происшествия, выемки и 11 осмотров изъятых предметов и документов, допрошено более 70 свидетелей, проведено 5 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские, строительно-технические… исследован большой объем письменных доказательств", - заявили в пресс-службе СУСК Кемеровской области. В прокуратуре подчеркнули, что обвиняемый вину в совершении преступления не признал. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с запретом заниматься определенными видами деятельности сроком на 2 года. Помимо этого, суд в пользу муниципалитета взыскал с осужденного причиненный преступлением ущерб в размере более 115 миллионов рублей", - указали в пресс-службе СУСК региона. В прокуратуре уточнили, что уголовное дело в отношении застройщика в настоящее время находится на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20250725/sud-2031359647.html
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происшествия, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе осудили главу района за злоупотребление с квартирами для сирот

Глава района в Кузбассе получил 6 лет за злоупотребления с квартирами для сирот

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Глава Яйского муниципального округа Кемеровской области получил 6 лет колонии общего режима за злоупотребления при строительстве квартир для детей-сирот, сообщают пресс-службы прокуратуры СУСК и прокуратуры региона.
Как сообщили в прокуратуре региона, Ижморский районный суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего бывшего главы Яйского муниципального округа Кемеровской области, который признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Ведомства не называют имени осужденного, но согласно открытым источникам, речь идет о Евгении Мяленко.
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"Установлено, что обвиняемый, занимая указанную должность в конце 2021 года от лица администрации заключил с ООО "Интеграл-Т" 17 муниципальных контрактов на приобретение 78 квартир в двух строящихся домах без должного обеспечения контрактов банковской гарантией. Жилые помещения предназначались для детей-сирот и иных нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. На строительство указанных домов из бюджета были выделены более 115 миллионов рублей. Однако в установленный контрактами срок дома не возведены, бюджетные средства похищены", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кузбасса.
Как в свою очередь добавили в пресс-службе СУСК региона, по ходатайству следователя мужчина был арестован. На его имущество и деньги наложен арест на общую сумму более 11 миллионов рублей.
"По уголовному делу проведены 11 обысков, 2 осмотра места происшествия, выемки и 11 осмотров изъятых предметов и документов, допрошено более 70 свидетелей, проведено 5 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские, строительно-технические… исследован большой объем письменных доказательств", - заявили в пресс-службе СУСК Кемеровской области.
В прокуратуре подчеркнули, что обвиняемый вину в совершении преступления не признал.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с запретом заниматься определенными видами деятельности сроком на 2 года. Помимо этого, суд в пользу муниципалитета взыскал с осужденного причиненный преступлением ущерб в размере более 115 миллионов рублей", - указали в пресс-службе СУСК региона.
В прокуратуре уточнили, что уголовное дело в отношении застройщика в настоящее время находится на рассмотрении в суде.
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