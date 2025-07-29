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Боец рассказал о тактике дроноводов ВС России в Сумской области
Боец рассказал о тактике дроноводов ВС России в Сумской области - РИА Новости, 29.07.2025
Боец рассказал о тактике дроноводов ВС России в Сумской области
Российские дроноводы используют тактику "карусели" в Сумской области, не давая пехоте ВСУ передвигаться, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:22:00+03:00
2025-07-29T07:22:00+03:00
2025-07-29T07:22:00+03:00
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КУРСК, 29 июл — РИА Новости. Российские дроноводы используют тактику "карусели" в Сумской области, не давая пехоте ВСУ передвигаться, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Ковальски". "Наблюдали несколько "тел", которые бегали в непонятном направлении. Пытались подбирать момент, когда они выбирались из укрытия и в этот момент "кошмарили" их чем могли. Сейчас используем тактику "карусели", чтобы наблюдать за ними. Как только он (противник – ред.) вылазил, мы артиллерией пробивать их начинали, либо FPV", — пояснил комбат.
https://ria.ru/20250729/vsu-2032062990.html
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безопасность, сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о тактике дроноводов ВС России в Сумской области
Российские дроноводы используют тактику карусели в Сумской области