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Боец рассказал о тактике дроноводов ВС России в Сумской области - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032063124.html
Боец рассказал о тактике дроноводов ВС России в Сумской области
Боец рассказал о тактике дроноводов ВС России в Сумской области - РИА Новости, 29.07.2025
Боец рассказал о тактике дроноводов ВС России в Сумской области
Российские дроноводы используют тактику "карусели" в Сумской области, не давая пехоте ВСУ передвигаться, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:22:00+03:00
2025-07-29T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 июл — РИА Новости. Российские дроноводы используют тактику "карусели" в Сумской области, не давая пехоте ВСУ передвигаться, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Ковальски". "Наблюдали несколько "тел", которые бегали в непонятном направлении. Пытались подбирать момент, когда они выбирались из укрытия и в этот момент "кошмарили" их чем могли. Сейчас используем тактику "карусели", чтобы наблюдать за ними. Как только он (противник – ред.) вылазил, мы артиллерией пробивать их начинали, либо FPV", — пояснил комбат.
https://ria.ru/20250729/vsu-2032062990.html
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безопасность, сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о тактике дроноводов ВС России в Сумской области

Российские дроноводы используют тактику карусели в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 29 июл — РИА Новости. Российские дроноводы используют тактику "карусели" в Сумской области, не давая пехоте ВСУ передвигаться, рассказал РИА Новости командир батальона 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Ковальски".
"Наблюдали несколько "тел", которые бегали в непонятном направлении. Пытались подбирать момент, когда они выбирались из укрытия и в этот момент "кошмарили" их чем могли. Сейчас используем тактику "карусели", чтобы наблюдать за ними. Как только он (противник – ред.) вылазил, мы артиллерией пробивать их начинали, либо FPV", — пояснил комбат.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 07:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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