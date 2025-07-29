https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032062638.html

Боец рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Боец рассказал о продвижении ВС России в Сумской области - РИА Новости, 29.07.2025

Боец рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Бойцы 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" продвигаются вперед, расширяя буферную зону в Сумской области,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:06:00+03:00

2025-07-29T07:06:00+03:00

2025-07-29T18:26:00+03:00

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вооруженные силы рф

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КУРСК, 29 июл — РИА Новости. Бойцы 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" продвигаются вперед, расширяя буферную зону в Сумской области, несмотря на попытки противника удержать позиции, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным Ковальски. "Мы работаем в данном направлении и двигаемся вперед (Сумская область. — Прим. ред.)", — пояснил комбат. Он отметил, что подразделения мотострелкового полка, несмотря на сопротивление противника и его попытки вести оборонительные действия, совместно с другими частями группировки продолжают успешно расширять буферную зону в Сумской области и продвигаться вперед.

https://ria.ru/20250729/vsu-2032058430.html

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Командир батальона о продвижении войск в Сумской области Мотострелки 30-го полка 44-го армейского корпуса группировки "Север" продвигаются вперёд, расширяя буферную зону в Сумской области, несмотря на попытки противника удержать позиции. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона с позывным "Ковальски". 2025-07-29T07:06 true PT1M47S

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безопасность, сумская область, вооруженные силы рф