https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032062638.html
Боец рассказал о продвижении ВС России в Сумской области
Боец рассказал о продвижении ВС России в Сумской области - РИА Новости, 29.07.2025
Боец рассказал о продвижении ВС России в Сумской области
Бойцы 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" продвигаются вперед, расширяя буферную зону в Сумской области,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:06:00+03:00
2025-07-29T07:06:00+03:00
2025-07-29T18:26:00+03:00
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безопасность
сумская область
вооруженные силы рф
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КУРСК, 29 июл — РИА Новости. Бойцы 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" продвигаются вперед, расширяя буферную зону в Сумской области, несмотря на попытки противника удержать позиции, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным Ковальски. "Мы работаем в данном направлении и двигаемся вперед (Сумская область. — Прим. ред.)", — пояснил комбат. Он отметил, что подразделения мотострелкового полка, несмотря на сопротивление противника и его попытки вести оборонительные действия, совместно с другими частями группировки продолжают успешно расширять буферную зону в Сумской области и продвигаться вперед.
https://ria.ru/20250729/vsu-2032058430.html
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Командир батальона о продвижении войск в Сумской области
Мотострелки 30-го полка 44-го армейского корпуса группировки "Север" продвигаются вперёд, расширяя буферную зону в Сумской области, несмотря на попытки противника удержать позиции. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона с позывным "Ковальски".
2025-07-29T07:06
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безопасность, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал о продвижении ВС России в Сумской области
Мотострелки 30-го полка прорывают оборону ВСУ в Сумской области