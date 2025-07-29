Рейтинг@Mail.ru
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 29.07.2025 (обновлено: 07:41 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058568.html
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ
Вертолет Ми-28НМ Вооруженных сил России нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ, сообщило Минобороны во вторник. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:14:00+03:00
2025-07-29T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027334_0:103:2491:1504_1920x0_80_0_0_0d52549b72d7834a8174914e22e785cb.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ Вооруженных сил России нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ, сообщило Минобороны во вторник. &quot;Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск &quot;Восток&quot;&quot;, — говорится в сообщении.В оборонном ведомстве добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авиановодчика, цель была уничтожена.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027334_175:0:2316:1606_1920x0_80_0_0_fcc8317c90c262b32709a32d307e69e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ

Минобороны: экипаж Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ Вооруженных сил России нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ, сообщило Минобороны во вторник.
«

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток"", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авиановодчика, цель была уничтожена.
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
Вчера, 05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала