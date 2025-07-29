https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058568.html
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ
Вертолет Ми-28НМ Вооруженных сил России нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ, сообщило Минобороны во вторник. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:14:00+03:00
2025-07-29T05:14:00+03:00
2025-07-29T07:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ Вооруженных сил России нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ, сообщило Минобороны во вторник. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток"", — говорится в сообщении.В оборонном ведомстве добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авиановодчика, цель была уничтожена.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058244.html
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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ
Минобороны: экипаж Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ