https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058244.html

Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 29.07.2025

Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:11:00+03:00

2025-07-29T05:11:00+03:00

2025-07-29T05:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_9200db7f0d49a94857101295b5fb2aeb.jpg

ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО", – рассказали в ведомстве. Там уточнили, что расчет орудия оперативно получил координаты, навелся и осуществил огневое поражение выявленных вражеских целей. Точность залпа позволила продвинуться штурмовым подразделениям и закрепиться на более выгодных позициях.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058128.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)