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Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 29.07.2025 (обновлено: 05:29 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058244.html
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 29.07.2025
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:11:00+03:00
2025-07-29T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО", – рассказали в ведомстве. Там уточнили, что расчет орудия оперативно получил координаты, навелся и осуществил огневое поражение выявленных вражеских целей. Точность залпа позволила продвинуться штурмовым подразделениям и закрепиться на более выгодных позициях.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058128.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

Минобороны: расчет "Мста-С" сорвал ротацию ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
«
"Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО", – рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что расчет орудия оперативно получил координаты, навелся и осуществил огневое поражение выявленных вражеских целей. Точность залпа позволила продвинуться штурмовым подразделениям и закрепиться на более выгодных позициях.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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