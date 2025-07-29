https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058244.html
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 29.07.2025
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:11:00+03:00
2025-07-29T05:11:00+03:00
2025-07-29T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО", – рассказали в ведомстве. Там уточнили, что расчет орудия оперативно получил координаты, навелся и осуществил огневое поражение выявленных вражеских целей. Точность залпа позволила продвинуться штурмовым подразделениям и закрепиться на более выгодных позициях.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058128.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
Минобороны: расчет "Мста-С" сорвал ротацию ВСУ под Красноармейском