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Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении
Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.07.2025
Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:10:00+03:00
2025-07-29T05:10:00+03:00
2025-07-29T05:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что поражение целей было зафиксировано разведывательными беспилотниками группировки.
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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: операторы БПЛА уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском направлении