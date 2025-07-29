https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058128.html

Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.07.2025

Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:10:00+03:00

2025-07-29T05:10:00+03:00

2025-07-29T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что поражение целей было зафиксировано разведывательными беспилотниками группировки.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032057984.html

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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины