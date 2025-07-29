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Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032058128.html
Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении
Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.07.2025
Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:10:00+03:00
2025-07-29T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что поражение целей было зафиксировано разведывательными беспилотниками группировки.
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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: операторы БПЛА уничтожили пехоту ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что поражение целей было зафиксировано разведывательными беспилотниками группировки.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ на окраинах Часова Яра
Вчера, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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