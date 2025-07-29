https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032057984.html

Десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ на окраинах Часова Яра

Десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 29.07.2025

Десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ на окраинах Часова Яра

Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в лесном массиве на окраине Часова Яра, за который идут бои в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:08:00+03:00

2025-07-29T05:08:00+03:00

2025-07-29T05:08:00+03:00

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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в лесном массиве на окраине Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановских и Костромских десантников уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом в укрытии", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что по данным объективного контроля расчет гаубицы Д-20 поразил и уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в укрытии на окраине города Часов Яр, оборудованный в лесном массиве на окраине города. "На окраине города, в лесопосадке, украинскими военнослужащими был оборудован опорный пункт с огневыми точками и укрытиями, откуда велся прицельный огонь, не давая продвинуться нашим штурмовым группам вперёд. В перерывах, военнослужащие ВСУ укрывались в блиндаже. Его координаты были переданы на пункт управления артиллерией и двумя точными выстрелами он был поражен и уничтожен вместе с личным составом, что позволило зайти на опорный пункт ВСУ штурмовым группам Ивановской "крылатой пехоты", произвести его зачистку и продвинуться вперёд", - уточнили в МО РФ. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250729/indonezija-2032057811.html

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россия, безопасность, донбасс, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии