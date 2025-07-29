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Подобранный бойцами в зоне СВО щенок служит для них талисманом - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 29.07.2025 (обновлено: 11:41 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032055220.html
Подобранный бойцами в зоне СВО щенок служит для них талисманом
Подобранный бойцами в зоне СВО щенок служит для них талисманом - РИА Новости, 29.07.2025
Подобранный бойцами в зоне СВО щенок служит для них талисманом
Подобранный российскими военными щенок в одном из освобожденных городов ДНР служит для них талисманом, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:08:00+03:00
2025-07-29T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Подобранный российскими военными щенок в одном из освобожденных городов ДНР служит для них талисманом, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Восток. "Когда населенный пункт берется, все-равно там живность остается — те же собаки, кошки, иногда даже коровы, козы и лошади. Была одна с нами поначалу собака, потом появилась вторая. Когда выходили, оказалось, что эта семейная пара. У них появился щенок. Вот и появился еще один четвероногий друг, до сих пор с нами ездит из населенника в населенник", — сказал собеседник агентства. Боец выразил надежду, что в будущем сможет оставить питомца себе, потому что для него и сослуживцев собака стала талисманом. &quot;Дай бог, если получится, забрать себе домой. Животные, они сами по себе чувствуют тот же &quot;выход&quot; (выстрел из орудия. — Прим. ред.), который человек не услышит, а он уже произведен. &lt;...&gt; Он как талисман наш, ну и как оберег&quot;, — добавил Восток.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046892.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Подобранный бойцами в зоне СВО щенок служит для них талисманом

Подобранный бойцами в ДНР щенок служит для них талисманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Подобранный российскими военными щенок в одном из освобожденных городов ДНР служит для них талисманом, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Восток.
"Когда населенный пункт берется, все-равно там живность остается — те же собаки, кошки, иногда даже коровы, козы и лошади. Была одна с нами поначалу собака, потом появилась вторая. Когда выходили, оказалось, что эта семейная пара. У них появился щенок. Вот и появился еще один четвероногий друг, до сих пор с нами ездит из населенника в населенник", — сказал собеседник агентства.
Боец выразил надежду, что в будущем сможет оставить питомца себе, потому что для него и сослуживцев собака стала талисманом.
«

"Дай бог, если получится, забрать себе домой. Животные, они сами по себе чувствуют тот же "выход" (выстрел из орудия. — Прим. ред.), который человек не услышит, а он уже произведен. <...> Он как талисман наш, ну и как оберег", — добавил Восток.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
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