https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032055220.html

Подобранный бойцами в зоне СВО щенок служит для них талисманом

Подобранный бойцами в зоне СВО щенок служит для них талисманом - РИА Новости, 29.07.2025

Подобранный бойцами в зоне СВО щенок служит для них талисманом

Подобранный российскими военными щенок в одном из освобожденных городов ДНР служит для них талисманом, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T04:08:00+03:00

2025-07-29T04:08:00+03:00

2025-07-29T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Подобранный российскими военными щенок в одном из освобожденных городов ДНР служит для них талисманом, рассказал РИА Новости боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Восток. "Когда населенный пункт берется, все-равно там живность остается — те же собаки, кошки, иногда даже коровы, козы и лошади. Была одна с нами поначалу собака, потом появилась вторая. Когда выходили, оказалось, что эта семейная пара. У них появился щенок. Вот и появился еще один четвероногий друг, до сих пор с нами ездит из населенника в населенник", — сказал собеседник агентства. Боец выразил надежду, что в будущем сможет оставить питомца себе, потому что для него и сослуживцев собака стала талисманом. "Дай бог, если получится, забрать себе домой. Животные, они сами по себе чувствуют тот же "выход" (выстрел из орудия. — Прим. ред.), который человек не услышит, а он уже произведен. <...> Он как талисман наш, ну и как оберег", — добавил Восток.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046892.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика