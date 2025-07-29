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Экипаж танка ВС России победил в схватке два танка ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032051385.html
Экипаж танка ВС России победил в схватке два танка ВСУ, рассказал боец
Экипаж танка ВС России победил в схватке два танка ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025
Экипаж танка ВС России победил в схватке два танка ВСУ, рассказал боец
Экипаж танка ВС РФ вышел победителем из схватки с двумя танками ВСУ на дистанции 50 метров в населенном пункте Елизаветовка в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T02:33:00+03:00
2025-07-29T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Экипаж танка ВС РФ вышел победителем из схватки с двумя танками ВСУ на дистанции 50 метров в населенном пункте Елизаветовка в ДНР, рассказал РИА Новости командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Тайсон". "Был танковый бой в населенном пункте Елизаветовка (красноармейское направление - ред.) против двух вражеских танков (...) Доезжаем до населенного пункта Новоалександровка (ДНР - ред.). Командир роты докладывает мне, что впереди вражеские танки. Продолжили движение, начал уже поворачивать в посадку (...) И встретились с танком противника на расстоянии 50 метров. Мой экипаж успел выстрелить самый первый", – сказал танкист. По его словам, первый танк противника получил 5 попаданий осколочно-фугасными снарядами, после чего полностью сгорел. Второй танк ВСУ получил повреждения, но не потерял ход и сумел отступить.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046237.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Экипаж танка ВС России победил в схватке два танка ВСУ, рассказал боец

Экипаж танка ВС РФ победил в схватке с двумя танками ВСУ на дистанции 50 метров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Экипаж танка ВС РФ вышел победителем из схватки с двумя танками ВСУ на дистанции 50 метров в населенном пункте Елизаветовка в ДНР, рассказал РИА Новости командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Тайсон".
"Был танковый бой в населенном пункте Елизаветовка (красноармейское направление - ред.) против двух вражеских танков (...) Доезжаем до населенного пункта Новоалександровка (ДНР - ред.). Командир роты докладывает мне, что впереди вражеские танки. Продолжили движение, начал уже поворачивать в посадку (...) И встретились с танком противника на расстоянии 50 метров. Мой экипаж успел выстрелить самый первый", – сказал танкист.
По его словам, первый танк противника получил 5 попаданий осколочно-фугасными снарядами, после чего полностью сгорел. Второй танк ВСУ получил повреждения, но не потерял ход и сумел отступить.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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