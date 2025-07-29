https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032051385.html

Экипаж танка ВС России победил в схватке два танка ВСУ, рассказал боец

Экипаж танка ВС России победил в схватке два танка ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 29.07.2025

Экипаж танка ВС России победил в схватке два танка ВСУ, рассказал боец

Экипаж танка ВС РФ вышел победителем из схватки с двумя танками ВСУ на дистанции 50 метров в населенном пункте Елизаветовка в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T02:33:00+03:00

2025-07-29T02:33:00+03:00

2025-07-29T02:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Экипаж танка ВС РФ вышел победителем из схватки с двумя танками ВСУ на дистанции 50 метров в населенном пункте Елизаветовка в ДНР, рассказал РИА Новости командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Тайсон". "Был танковый бой в населенном пункте Елизаветовка (красноармейское направление - ред.) против двух вражеских танков (...) Доезжаем до населенного пункта Новоалександровка (ДНР - ред.). Командир роты докладывает мне, что впереди вражеские танки. Продолжили движение, начал уже поворачивать в посадку (...) И встретились с танком противника на расстоянии 50 метров. Мой экипаж успел выстрелить самый первый", – сказал танкист. По его словам, первый танк противника получил 5 попаданий осколочно-фугасными снарядами, после чего полностью сгорел. Второй танк ВСУ получил повреждения, но не потерял ход и сумел отступить.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046237.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины