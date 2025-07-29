https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046892.html
Боец под минометным огнем ВСУ уничтожил разведывательный украинский дрон
Боец под минометным огнем ВСУ уничтожил разведывательный украинский дрон - РИА Новости, 29.07.2025
Боец под минометным огнем ВСУ уничтожил разведывательный украинский дрон
Сержант Никита Пост в составе штурмовой группы попал под миномётный обстрел ВСУ, не растерявшись, он обнаружил и уничтожил дрон противника, который... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T00:22:00+03:00
2025-07-29T00:22:00+03:00
2025-07-29T00:22:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219757_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_37532d906f4b9664877443a23f8b90d4.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сержант Никита Пост в составе штурмовой группы попал под миномётный обстрел ВСУ, не растерявшись, он обнаружил и уничтожил дрон противника, который корректировал огонь врага, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Группа российских штурмовиков, заняв новые позиции, попала под огонь миномётов и ударных FPV-дронов противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В тяжёлых боевых условиях сержант Никита Пост не растерялся, а быстро и чётко обнаружил разведывательный дрон ВСУ, который корректировал огонь врага, и уничтожил его. "Оценив обстановку и проведя разведку воздушного пространства, Никита первым обнаружил разведывательный дрон противника, корректирующий огонь его минометов. Быстро оценив расстояние до цели и заняв выгодную позицию для стрельбы, Никита Пост меткими выстрелами уничтожил вражеский дрон", - отметили в Минобороны РФ. Минобороны РФ добавило, что благодаря мужественным и решительным действиям сержанта Никиты Поста удалось закрепиться на новых позициях и избежать потерь среди личного состава группы.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046237.html
https://ria.ru/20250728/vzryvy-2031822357.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219757_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_0109c853f4d023a33c424c890c6b2a63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Боец под минометным огнем ВСУ уничтожил разведывательный украинский дрон
Минобороны: боец под минометным огнем уничтожил разведывательный дрон ВСУ