https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046892.html

Боец под минометным огнем ВСУ уничтожил разведывательный украинский дрон

Боец под минометным огнем ВСУ уничтожил разведывательный украинский дрон - РИА Новости, 29.07.2025

Боец под минометным огнем ВСУ уничтожил разведывательный украинский дрон

Сержант Никита Пост в составе штурмовой группы попал под миномётный обстрел ВСУ, не растерявшись, он обнаружил и уничтожил дрон противника, который... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:22:00+03:00

2025-07-29T00:22:00+03:00

2025-07-29T00:22:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сержант Никита Пост в составе штурмовой группы попал под миномётный обстрел ВСУ, не растерявшись, он обнаружил и уничтожил дрон противника, который корректировал огонь врага, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Группа российских штурмовиков, заняв новые позиции, попала под огонь миномётов и ударных FPV-дронов противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В тяжёлых боевых условиях сержант Никита Пост не растерялся, а быстро и чётко обнаружил разведывательный дрон ВСУ, который корректировал огонь врага, и уничтожил его. "Оценив обстановку и проведя разведку воздушного пространства, Никита первым обнаружил разведывательный дрон противника, корректирующий огонь его минометов. Быстро оценив расстояние до цели и заняв выгодную позицию для стрельбы, Никита Пост меткими выстрелами уничтожил вражеский дрон", - отметили в Минобороны РФ. Минобороны РФ добавило, что благодаря мужественным и решительным действиям сержанта Никиты Поста удалось закрепиться на новых позициях и избежать потерь среди личного состава группы.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046237.html

https://ria.ru/20250728/vzryvy-2031822357.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины