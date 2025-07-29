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Боец в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046237.html
Боец в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ
Боец в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ - РИА Новости, 29.07.2025
Боец в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ
Рядовой Сергей Бурмистров в ночное время суток обнаружил украинскую ДРГ, после чего открыл огонь на поражение, тем самым в одиночку сдерживал врага до прибытия... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T00:13:00+03:00
2025-07-29T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рядовой Сергей Бурмистров в ночное время суток обнаружил украинскую ДРГ, после чего открыл огонь на поражение, тем самым в одиночку сдерживал врага до прибытия подкрепления, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Сергей занял выгодную позицию. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь на поражение, заставив противника в спешке оборудовать себе укрытие, и удерживал его до прибытия подкрепления", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что благодаря действиям рядового Бурмистрова военнослужащие РФ смогли захватить в плен и допросить командира ДРГ противника, который сообщил о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках. Это позволило российским войскам уничтожить опорный пункт ВСУ. "После уточнения координат замаскированного опорного пункта противника, он был уничтожен огнем российских артиллеристов", - отменили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031988402.html
https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031822619.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ

Минобороны: боец в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рядовой Сергей Бурмистров в ночное время суток обнаружил украинскую ДРГ, после чего открыл огонь на поражение, тем самым в одиночку сдерживал врага до прибытия подкрепления, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Сергей занял выгодную позицию. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь на поражение, заставив противника в спешке оборудовать себе укрытие, и удерживал его до прибытия подкрепления", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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В Минобороны РФ добавили, что благодаря действиям рядового Бурмистрова военнослужащие РФ смогли захватить в плен и допросить командира ДРГ противника, который сообщил о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках. Это позволило российским войскам уничтожить опорный пункт ВСУ.
"После уточнения координат замаскированного опорного пункта противника, он был уничтожен огнем российских артиллеристов", - отменили в Минобороны РФ.
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