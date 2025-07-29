https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032046237.html

Боец в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ

Боец в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ - РИА Новости, 29.07.2025

Боец в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ

Рядовой Сергей Бурмистров в ночное время суток обнаружил украинскую ДРГ, после чего открыл огонь на поражение, тем самым в одиночку сдерживал врага до прибытия... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:13:00+03:00

2025-07-29T00:13:00+03:00

2025-07-29T00:13:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рядовой Сергей Бурмистров в ночное время суток обнаружил украинскую ДРГ, после чего открыл огонь на поражение, тем самым в одиночку сдерживал врага до прибытия подкрепления, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Сергей занял выгодную позицию. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь на поражение, заставив противника в спешке оборудовать себе укрытие, и удерживал его до прибытия подкрепления", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что благодаря действиям рядового Бурмистрова военнослужащие РФ смогли захватить в плен и допросить командира ДРГ противника, который сообщил о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках. Это позволило российским войскам уничтожить опорный пункт ВСУ. "После уточнения координат замаскированного опорного пункта противника, он был уничтожен огнем российских артиллеристов", - отменили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250728/spetsoperatsiya-2031988402.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины