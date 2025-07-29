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В Красноярском крае чиновница предложила жалующимся на интернет идти на СВО

В Красноярском крае чиновница предложила жалующимся на интернет идти на СВО - РИА Новости, 29.07.2025

В Красноярском крае чиновница предложила жалующимся на интернет идти на СВО

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых извинилась за совет идти на СВО тем, кто жалуется на проблемы с мобильным... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:57:00+03:00

2025-07-29T16:57:00+03:00

2025-07-29T16:57:00+03:00

красноярский край

красноярск

екатерина кузьмина

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 29 июл – РИА Новости. Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых извинилась за совет идти на СВО тем, кто жалуется на проблемы с мобильным интернетом в Красноярске. Во вторник губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил в Telegram-канале, что ограничения мобильного интернета в Красноярске, который не работает уже четвертые сутки, связаны с усилением мер безопасности. Под этим постом люди активно начали писать комментарии, в том числе вопросы о том, как долго еще это будет продолжаться. Одна из жительниц региона спросила, что делать тем, кто работает на "удаленке", если, к примеру, пропадет и проводной интернет, боясь, что таким образом люди могут потерять работу. На этот комментарий Кузьминых ответила с личного аккаунта, что "на СВО всем работы хватит". "Большой ажиотаж вызвал мой комментарий в чате губернатора Михаила Котюкова к посту про ограничение мобильного интернета из соображений безопасности. Последнее я считаю ключевым и крайне важным. Именно безопасностью и были обусловлены мои слова. Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить", - написала Кузьминых на своей странице во "Вконтакте". По ее словам, люди, работающие на "удаленке", домохозяйки, водители и остальные, определено, страдают из-за отсутствия интернета, но всем необходимо "потерпеть ради безопасности и сохранения жизни". Кузьминых добавила, что просит не принимать её комментарий под постом губернатора за официальное заявление.

https://ria.ru/20250314/chinovnik-2005052415.html

https://ria.ru/20250518/shevtsova-2017702988.html

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красноярский край, красноярск, екатерина кузьмина, михаил котюков, политика