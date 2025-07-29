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В Красноярском крае чиновница предложила жалующимся на интернет идти на СВО - РИА Новости, 29.07.2025
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16:57 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/sovet-2032168553.html
В Красноярском крае чиновница предложила жалующимся на интернет идти на СВО
В Красноярском крае чиновница предложила жалующимся на интернет идти на СВО - РИА Новости, 29.07.2025
В Красноярском крае чиновница предложила жалующимся на интернет идти на СВО
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых извинилась за совет идти на СВО тем, кто жалуется на проблемы с мобильным... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:57:00+03:00
2025-07-29T16:57:00+03:00
красноярский край
красноярск
екатерина кузьмина
михаил котюков
политика
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КРАСНОЯРСК, 29 июл – РИА Новости. Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых извинилась за совет идти на СВО тем, кто жалуется на проблемы с мобильным интернетом в Красноярске. Во вторник губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил в Telegram-канале, что ограничения мобильного интернета в Красноярске, который не работает уже четвертые сутки, связаны с усилением мер безопасности. Под этим постом люди активно начали писать комментарии, в том числе вопросы о том, как долго еще это будет продолжаться. Одна из жительниц региона спросила, что делать тем, кто работает на "удаленке", если, к примеру, пропадет и проводной интернет, боясь, что таким образом люди могут потерять работу. На этот комментарий Кузьминых ответила с личного аккаунта, что "на СВО всем работы хватит". "Большой ажиотаж вызвал мой комментарий в чате губернатора Михаила Котюкова к посту про ограничение мобильного интернета из соображений безопасности. Последнее я считаю ключевым и крайне важным. Именно безопасностью и были обусловлены мои слова. Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить", - написала Кузьминых на своей странице во "Вконтакте". По ее словам, люди, работающие на "удаленке", домохозяйки, водители и остальные, определено, страдают из-за отсутствия интернета, но всем необходимо "потерпеть ради безопасности и сохранения жизни". Кузьминых добавила, что просит не принимать её комментарий под постом губернатора за официальное заявление.
https://ria.ru/20250314/chinovnik-2005052415.html
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красноярский край, красноярск, екатерина кузьмина, михаил котюков, политика
Красноярский край, Красноярск, Екатерина Кузьмина, Михаил Котюков, Политика
В Красноярском крае чиновница предложила жалующимся на интернет идти на СВО

Кузьминых извинилась за совет идти на СВО жалующимся на ограничения интернета

© Фото : соцсети Екатерины Кузьминых Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых
 Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : соцсети Екатерины Кузьминых
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 июл – РИА Новости. Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Красноярского края Екатерина Кузьминых извинилась за совет идти на СВО тем, кто жалуется на проблемы с мобильным интернетом в Красноярске.
Во вторник губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил в Telegram-канале, что ограничения мобильного интернета в Красноярске, который не работает уже четвертые сутки, связаны с усилением мер безопасности. Под этим постом люди активно начали писать комментарии, в том числе вопросы о том, как долго еще это будет продолжаться. Одна из жительниц региона спросила, что делать тем, кто работает на "удаленке", если, к примеру, пропадет и проводной интернет, боясь, что таким образом люди могут потерять работу. На этот комментарий Кузьминых ответила с личного аккаунта, что "на СВО всем работы хватит".
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"Большой ажиотаж вызвал мой комментарий в чате губернатора Михаила Котюкова к посту про ограничение мобильного интернета из соображений безопасности. Последнее я считаю ключевым и крайне важным. Именно безопасностью и были обусловлены мои слова. Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить", - написала Кузьминых на своей странице во "Вконтакте".
По ее словам, люди, работающие на "удаленке", домохозяйки, водители и остальные, определено, страдают из-за отсутствия интернета, но всем необходимо "потерпеть ради безопасности и сохранения жизни". Кузьминых добавила, что просит не принимать её комментарий под постом губернатора за официальное заявление.
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