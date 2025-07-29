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Жителя Подмосковья осудили за сотрудничество с другим государством
Жителя Подмосковья осудили за сотрудничество с другим государством - РИА Новости, 29.07.2025
Жителя Подмосковья осудили за сотрудничество с другим государством
Жителя Подмосковья приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с иностранным государством, направленное против безопасности РФ, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:32:00+03:00
2025-07-29T11:32:00+03:00
2025-07-29T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Жителя Подмосковья приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с иностранным государством, направленное против безопасности РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области. "Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении жителя Московской области, 1983 года рождения, Харламова Александра Сергеевича, признанного виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством... Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафом в размере 500 000 рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что Харламов инициативно установил контакт с представителем иностранного государства для получения протекции и финансирования его деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Его судили по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Об аресте Харламова Мещанский суд Москвы сообщил РИА Новости в ноябре 2023 года. Фабула дела, как и сейчас, официально не раскрывалась.
https://ria.ru/20250723/agent-2030772859.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Московский областной суд
Жителя Подмосковья осудили за сотрудничество с другим государством
Житель Подмосковья получил 5 лет за сотрудничество с другим государством