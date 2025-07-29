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СК проверит данные о разбившейся посетительнице колеса обозрения на Алтае - РИА Новости, 29.07.2025
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14:19 29.07.2025 (обновлено: 14:20 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/sk--2032129039.html
СК проверит данные о разбившейся посетительнице колеса обозрения на Алтае
СК проверит данные о разбившейся посетительнице колеса обозрения на Алтае - РИА Новости, 29.07.2025
СК проверит данные о разбившейся посетительнице колеса обозрения на Алтае
Следователи осматривают место происшествия в Рубцовске, где, предположительно, с колеса обозрения упала и погибла женщина, сообщили журналистам в СУСК РФ по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:19:00+03:00
2025-07-29T14:20:00+03:00
происшествия
рубцовск
россия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Следователи осматривают место происшествия в Рубцовске, где, предположительно, с колеса обозрения упала и погибла женщина, сообщили журналистам в СУСК РФ по Алтайскому краю. В местных пабликах ранее рассказали, что в городском парке Рубцовска пожилая женщина скончалась, упав с колеса обозрения. "Проводится доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия", - сказали в СУСК, комментируя инцидент.
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рубцовск
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происшествия, рубцовск, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рубцовск, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о разбившейся посетительнице колеса обозрения на Алтае

СК РФ проверит историю с разбившейся посетительницей колеса обозрения на Алтае

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Следователи осматривают место происшествия в Рубцовске, где, предположительно, с колеса обозрения упала и погибла женщина, сообщили журналистам в СУСК РФ по Алтайскому краю.
В местных пабликах ранее рассказали, что в городском парке Рубцовска пожилая женщина скончалась, упав с колеса обозрения.
"Проводится доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия", - сказали в СУСК, комментируя инцидент.
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ПроисшествияРубцовскРоссияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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