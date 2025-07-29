https://ria.ru/20250729/sk--2032129039.html

СК проверит данные о разбившейся посетительнице колеса обозрения на Алтае

СК проверит данные о разбившейся посетительнице колеса обозрения на Алтае - РИА Новости, 29.07.2025

СК проверит данные о разбившейся посетительнице колеса обозрения на Алтае

Следователи осматривают место происшествия в Рубцовске, где, предположительно, с колеса обозрения упала и погибла женщина, сообщили журналистам в СУСК РФ по... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:19:00+03:00

2025-07-29T14:19:00+03:00

2025-07-29T14:20:00+03:00

происшествия

рубцовск

россия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Следователи осматривают место происшествия в Рубцовске, где, предположительно, с колеса обозрения упала и погибла женщина, сообщили журналистам в СУСК РФ по Алтайскому краю. В местных пабликах ранее рассказали, что в городском парке Рубцовска пожилая женщина скончалась, упав с колеса обозрения. "Проводится доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия", - сказали в СУСК, комментируя инцидент.

https://ria.ru/20250610/vdnh-2022055612.html

рубцовск

россия

алтайский край

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происшествия, рубцовск, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)