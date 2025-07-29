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Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб - РИА Новости, 29.07.2025
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10:15 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/sistema-2032080733.html
Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб
Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб - РИА Новости, 29.07.2025
Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб
Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:15:00+03:00
2025-07-29T10:15:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему "Централизованная система сбора информации систем-112", сообщили в правительстве РФ. "Правительство РФ продолжает совершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Подписано постановление об интеграции новой государственной информационной системы "Централизованная система сбора информации систем-112", работающей на базе единой платформы "Гостех", в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112", - говорится в сообщении правительства РФ. Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб

Правительство усовершенствует систему вызова экстренных служб по номеру 112

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему "Централизованная система сбора информации систем-112", сообщили в правительстве РФ.
"Правительство РФ продолжает совершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Подписано постановление об интеграции новой государственной информационной системы "Централизованная система сбора информации систем-112", работающей на базе единой платформы "Гостех", в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112", - говорится в сообщении правительства РФ.
Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами.
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