https://ria.ru/20250729/sistema-2032080733.html

Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб

Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб - РИА Новости, 29.07.2025

Правительство усовершенствует работу системы вызова экстренных служб

Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:15:00+03:00

2025-07-29T10:15:00+03:00

2025-07-29T10:15:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кабмин РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему "Централизованная система сбора информации систем-112", сообщили в правительстве РФ. "Правительство РФ продолжает совершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Подписано постановление об интеграции новой государственной информационной системы "Централизованная система сбора информации систем-112", работающей на базе единой платформы "Гостех", в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112", - говорится в сообщении правительства РФ. Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами.

https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество