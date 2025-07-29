https://ria.ru/20250729/sheremetevo-2032121825.html
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 29.07.2025
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию, сообщила авиагавань. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:57:00+03:00
2025-07-29T13:57:00+03:00
2025-07-29T14:04:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
россия
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию, сообщила авиагавань."Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию. Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" выполняются по скорректированному суточному плану полетов", - сообщили в авиагавани.Ситуация в терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. В терминалах с пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.Ранее, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
https://ria.ru/20250729/aeroport-2032099684.html
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шереметьево (аэропорт), россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Шереметьево (аэропорт), Россия, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
В Шереметьево сообщили о нормализации работы аэропорта