https://ria.ru/20250729/sheremetevo-2032121825.html

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 29.07.2025

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию, сообщила авиагавань. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:57:00+03:00

2025-07-29T13:57:00+03:00

2025-07-29T14:04:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

россия

аэрофлот

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию, сообщила авиагавань."Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно центральному расписанию. Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" выполняются по скорректированному суточному плану полетов", - сообщили в авиагавани.Ситуация в терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. В терминалах с пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.Ранее, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.

https://ria.ru/20250729/aeroport-2032099684.html

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шереметьево (аэропорт), россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)