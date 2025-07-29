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Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда точек
Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда точек - РИА Новости, 29.07.2025
Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда точек
Некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:40:00+03:00
2025-07-29T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов, говорится в сообщении на сайте компании."Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен... Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.Аналогичное сообщение об ограничении работы ряда офлайн-точек и приостановке бронирования лекарств появилось на официальном сайте аптечной сети "Неофарм". "Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам", - добавили в компании.Отмечается, что недоступные функции у обеих аптечных сетей будут восстановлены в ближайшее время.Сеть социальных аптек "Столички" входит в холдинг "Неофарм". В настоящее время сеть включает более одной тысячи аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов РФ.РИА Новости направило запрос в компании.
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общество, россия
Сеть аптек "Столички" приостановила работу ряда точек
Аптеки "Столички" приостановили работу в Москве по техническим причинам
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов, говорится в сообщении на сайте компании.
"Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен... Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Аналогичное сообщение об ограничении работы ряда офлайн-точек и приостановке бронирования лекарств появилось на официальном сайте аптечной сети "Неофарм". "Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам", - добавили в компании.
Отмечается, что недоступные функции у обеих аптечных сетей будут восстановлены в ближайшее время.
Сеть социальных аптек "Столички" входит в холдинг "Неофарм". В настоящее время сеть включает более одной тысячи аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов РФ
.
РИА Новости направило запрос в компании.