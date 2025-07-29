https://ria.ru/20250729/schepikhin-2032190169.html

Суд продлил арест блогеру Щепихину

Суд продлил арест блогеру Щепихину - РИА Новости, 29.07.2025

Суд продлил арест блогеру Щепихину

Пресненский суд Москвы продлил еще на полгода арест блогеру Арегу Щепихину по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:55:00+03:00

2025-07-29T17:55:00+03:00

2025-07-29T19:11:00+03:00

арег щепихин

ахмед дудаев

московский городской суд

москва

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032214977_0:131:3056:1850_1920x0_80_0_0_000fed384789b8dc0403270e9160fa10.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил еще на полгода арест блогеру Арегу Щепихину по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей до 22 января 2026 года", - огласила решение судья. Щепихин просил избрать ему домашний арест, либо подписку о невыезде. Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете. Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. В ходе одного из заседаний суда Щепихин заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России. Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ". Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий". Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов. В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.

https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029138759.html

https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html

https://ria.ru/20250604/pokhischenie-2020975848.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арег щепихин, ахмед дудаев, московский городской суд, москва, россия, общество