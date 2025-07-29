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Суд продлил арест блогеру Щепихину - РИА Новости, 29.07.2025
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17:55 29.07.2025 (обновлено: 19:11 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/schepikhin-2032190169.html
Суд продлил арест блогеру Щепихину
Суд продлил арест блогеру Щепихину - РИА Новости, 29.07.2025
Суд продлил арест блогеру Щепихину
Пресненский суд Москвы продлил еще на полгода арест блогеру Арегу Щепихину по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:55:00+03:00
2025-07-29T19:11:00+03:00
арег щепихин
ахмед дудаев
московский городской суд
москва
россия
общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил еще на полгода арест блогеру Арегу Щепихину по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей до 22 января 2026 года", - огласила решение судья. Щепихин просил избрать ему домашний арест, либо подписку о невыезде. Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете. Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. В ходе одного из заседаний суда Щепихин заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России. Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ". Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий". Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов. В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029138759.html
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html
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арег щепихин, ахмед дудаев, московский городской суд, москва, россия, общество
Арег Щепихин, Ахмед Дудаев, Московский городской суд, Москва, Россия, Общество
Суд продлил арест блогеру Щепихину

Суд продлил на полгода арест блогеру Щепихину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы
Блогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил еще на полгода арест блогеру Арегу Щепихину по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 22 января 2026 года", - огласила решение судья.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым
15 июля, 03:41
Щепихин просил избрать ему домашний арест, либо подписку о невыезде.
Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. В ходе одного из заседаний суда Щепихин заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России.
Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ".
Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным
4 июня, 15:42
По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".
Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов.
В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека
4 июня, 21:53
 
Арег ЩепихинАхмед ДудаевМосковский городской судМоскваРоссияОбщество
 
 
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