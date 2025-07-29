https://ria.ru/20250729/schaste-2032046086.html

Исследование показало, что россияне считают главными источниками счастья

Исследование показало, что россияне считают главными источниками счастья - РИА Новости, 29.07.2025

Исследование показало, что россияне считают главными источниками счастья

Подавляющее большинство россиян считают семью и здоровье главными источниками своего счастья, причем многодетные семьи оценивают свое благополучие выше, чем... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:10:00+03:00

2025-07-29T00:10:00+03:00

2025-07-29T00:10:00+03:00

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян считают семью и здоровье главными источниками своего счастья, причем многодетные семьи оценивают свое благополучие выше, чем семьи с одним или двумя детьми, а финансовое положение и профессиональная реализация играют вторичную роль, выяснили эксперты консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и РОМИР, чье исследование есть в распоряжении РИА Новости. "Наиболее значимыми источниками счастья респонденты назвали семью и отношения с близкими (около 70% опрошенных), здоровье (53% респондентов) и финансовое положение (42% участников опроса)", - говорится в сообщении. Причем отмечается, что тип семейных отношений играет существенную роль: состоящие в официальном браке оценили свой уровень счастья выше, чем те, кто живет в гражданском браке. В том числе наличие детей существенно влияет на субъективное благополучие, подчеркивают эксперты. "Среди родителей, воспитывающих одного ребенка, счастливы 69%, при двух детях этот показатель увеличивается до 71%, а в семьях с тремя детьми достигает 80%. Особенно выраженное повышение уровня счастья отмечается у женщин после рождения первенца - в этом случае прирост составляет сразу 14 процентных пунктов", - отметила директор Института исследований экономики "Яков и Партнеры" Елена Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении. "Работа нередко становится дополнительным источником общего чувства удовлетворенности жизнью, показывают результаты опроса. Около 45% респондентов отметили, что получают удовольствие от своей профессиональной деятельности", - отмечается в сообщении. Главные характеристики "счастливой работы" мужчины и женщины назвали одинаково. Как мужчины, так и женщины указали в первую очередь достойную зарплату (65% и 67%), соответствие интересам (44% и 43%), а последним - приятный коллектив (40% и 28% соответственно), говорится в сообщении. При этом уровень счастья различается в зависимости от формы занятости. Например, среди предпринимателей себя считают счастливыми 76%, а среди работающих по найму - 63,7%. "Неработающие по собственному желанию менее счастливы, чем работающие. А самый низкий уровень счастья зафиксирован среди тех, кто находится в поиске работы. В этой группе мужчины чувствуют себя менее счастливыми, чем женщины", - добавили эксперты.

https://ria.ru/20250724/otdykh-2031030195.html

https://ria.ru/20250724/issledovanie-2031032316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество