https://ria.ru/20250729/sbu-2032074160.html
СБУ начала контрдиверсионные проверки в одном из районов Киева
СБУ начала контрдиверсионные проверки в одном из районов Киева - РИА Новости, 29.07.2025
СБУ начала контрдиверсионные проверки в одном из районов Киева
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит проверки в одном из районов Киева, сообщили в главном управлении спецслужбы по Киевской области. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:35:00+03:00
2025-07-29T09:35:00+03:00
2025-07-29T09:35:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит проверки в одном из районов Киева, сообщили в главном управлении спецслужбы по Киевской области. "Служба безопасности (СБУ - ред.) и национальная полиция совместно с другими подразделениями сил обороны Украины проводят плановые мероприятия связанные с безопасностью на территории Деснянского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового скопления людей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице главного управления СБУ по Киевской области в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Сообщается, что будут проводиться осмотры мест массового скопления людей, некоторые заведения и здания, а также проводить досмотры жителей и их автомобилей. Причина проведения мероприятий не называется. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.* запрещена в РФ как экстремистская
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В мире, Киев, Киевская область, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
СБУ начала контрдиверсионные проверки в одном из районов Киева
СБУ заявила о начале контррдиверсионных мероприятий в Деснянском районе Киева