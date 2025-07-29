https://ria.ru/20250729/saratov-2032104007.html

В Саратове оставят открытыми ПВР для жителей, пострадавших при взрыве газа

В Саратове оставят открытыми ПВР для жителей, пострадавших при взрыве газа - РИА Новости, 29.07.2025

В Саратове оставят открытыми ПВР для жителей, пострадавших при взрыве газа

Пункты временного размещения останутся открытыми для пострадавших после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где погибли семь человек, сообщил... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:26:00+03:00

2025-07-29T12:26:00+03:00

2025-07-29T12:26:00+03:00

саратов

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Пункты временного размещения останутся открытыми для пострадавших после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где погибли семь человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этажи после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В главке МЧС отметили, что с 26 июля жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах. В соседнем доме с четвертого по восьмой этажи были выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа поврежден фасад. В правительстве региона РИА Новости сообщили, жители из второго подъезда соседнего дома не смогут вернуться в свои квартиры до окончания обследования повреждений. "Для граждан открыты пункты временного размещения на базе нескольких гостиничных комплексов города. При необходимости можно обратиться в районную администрацию для размещения в ПВР", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://realty.ria.ru/20250729/busargin-2032103061.html

саратов

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саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове