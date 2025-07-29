https://ria.ru/20250729/saratov-2032065002.html

Жителям дома в Саратове, где взорвался газ, разрешили забрать документы

Жителям дома в Саратове, где взорвался газ, разрешили забрать документы - РИА Новости, 29.07.2025

Жителям дома в Саратове, где взорвался газ, разрешили забрать документы

Жителям из четвертого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, разрешили забрать из своих квартир вещи и... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:59:00+03:00

2025-07-29T07:59:00+03:00

2025-07-29T07:59:00+03:00

происшествия

саратов

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Жителям из четвертого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, разрешили забрать из своих квартир вещи и документы, сообщили РИА Новости в правительстве региона. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с 26 июля жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. У соседнего дома по улице Блинова, 4, с четвертого по восьмой этажи были выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа поврежден фасад. "В четвертый подъезд разрешили заходить с сотрудниками служб спасения и полиции для того, чтобы забрать документы, вещи", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пятый подъезд разрушен, поэтому доступа в него для жителей нет.

https://ria.ru/20250729/saratov-2032064600.html

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове