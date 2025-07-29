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Жителям дома в Саратове, где взорвался газ, разрешили забрать документы - РИА Новости, 29.07.2025
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07:59 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/saratov-2032065002.html
Жителям дома в Саратове, где взорвался газ, разрешили забрать документы
Жителям дома в Саратове, где взорвался газ, разрешили забрать документы - РИА Новости, 29.07.2025
Жителям дома в Саратове, где взорвался газ, разрешили забрать документы
Жителям из четвертого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, разрешили забрать из своих квартир вещи и... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:59:00+03:00
2025-07-29T07:59:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Жителям из четвертого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, разрешили забрать из своих квартир вещи и документы, сообщили РИА Новости в правительстве региона. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с 26 июля жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. У соседнего дома по улице Блинова, 4, с четвертого по восьмой этажи были выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа поврежден фасад. "В четвертый подъезд разрешили заходить с сотрудниками служб спасения и полиции для того, чтобы забрать документы, вещи", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пятый подъезд разрушен, поэтому доступа в него для жителей нет.
https://ria.ru/20250729/saratov-2032064600.html
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Жителям дома в Саратове, где взорвался газ, разрешили забрать документы

Жителям подъезда дома в Саратове, где взорвался газ, разрешили забрать документы

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Архивное фото
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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Жителям из четвертого подъезда многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, разрешили забрать из своих квартир вещи и документы, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семеро, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В главке МЧС отметили, что с 26 июля жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. У соседнего дома по улице Блинова, 4, с четвертого по восьмой этажи были выбиты окна на лоджиях, а также на уровне четвертого этажа поврежден фасад.
"В четвертый подъезд разрешили заходить с сотрудниками служб спасения и полиции для того, чтобы забрать документы, вещи", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пятый подъезд разрушен, поэтому доступа в него для жителей нет.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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ПроисшествияСаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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