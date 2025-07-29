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В Ростовской области саперы погибли при разминировании БПЛА
В Ростовской области саперы погибли при разминировании БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области саперы погибли при разминировании БПЛА
Двое саперов погибли при разминировании вражеского беспилотника в Сальском районе Ростовской области, сообщил глава района Владимир Березовский в своем... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:12:00+03:00
2025-07-29T11:12:00+03:00
2025-07-29T11:22:00+03:00
ростовская область
сальский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Двое саперов погибли при разминировании вражеского беспилотника в Сальском районе Ростовской области, сообщил глава района Владимир Березовский в своем Telegram-канале."К сожалению, сегодня произошел трагический случай – при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов", - говорится в сообщении.Глава Сальского района также призвал всех быть очень осторожными и не приближаться к обломкам вражеских БПЛА."Если вы обнаружили БПЛА на земле – не приближайтесь и не осматривайте его! Оперативно сообщите в службу вызова экстренных служб по номеру 112", - подчеркнул Березовский.
https://ria.ru/20250729/bpla-2032084467.html
ростовская область
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ростовская область, сальский район
Ростовская область, Сальский район
В Ростовской области саперы погибли при разминировании БПЛА
Двое саперов погибли при разминировании БПЛА в Сальском районе под Ростовом