https://ria.ru/20250729/sapery-2032091499.html

В Ростовской области саперы погибли при разминировании БПЛА

В Ростовской области саперы погибли при разминировании БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025

В Ростовской области саперы погибли при разминировании БПЛА

Двое саперов погибли при разминировании вражеского беспилотника в Сальском районе Ростовской области, сообщил глава района Владимир Березовский в своем... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:12:00+03:00

2025-07-29T11:12:00+03:00

2025-07-29T11:22:00+03:00

ростовская область

сальский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Двое саперов погибли при разминировании вражеского беспилотника в Сальском районе Ростовской области, сообщил глава района Владимир Березовский в своем Telegram-канале."К сожалению, сегодня произошел трагический случай – при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов", - говорится в сообщении.Глава Сальского района также призвал всех быть очень осторожными и не приближаться к обломкам вражеских БПЛА."Если вы обнаружили БПЛА на земле – не приближайтесь и не осматривайте его! Оперативно сообщите в службу вызова экстренных служб по номеру 112", - подчеркнул Березовский.

https://ria.ru/20250729/bpla-2032084467.html

ростовская область

сальский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, сальский район