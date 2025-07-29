https://ria.ru/20250729/sanktsii-2032242938.html

Пушков прокомментировал обещания Трампа ввести санкции против России

Пушков прокомментировал обещания Трампа ввести санкции против России - РИА Новости, 29.07.2025

Пушков прокомментировал обещания Трампа ввести санкции против России

Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обещаниях американского президента Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:43:00+03:00

2025-07-29T22:43:00+03:00

2025-07-29T22:43:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обещаниях американского президента Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ, заявил, что после введения санкций последствия будут для самих США. "Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если же он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше. Трамп от этого отмахивается - и напрасно. Последствия будут", - написал он в Telegram-канале. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается. По состоянию на 21.00 мск цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3% - до 72,14 доллара за баррель. Показатель впервые с 23 июня находится выше 72 долларов. Ранее во вторник Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". Трамп также заявил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении России.

https://ria.ru/20250729/gosduma-2032234310.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, алексей пушков, brent