https://ria.ru/20250729/samiev-2032167267.html
Самиев: отмена субсидии банкам приведет к сокращению выдач льготной ипотеки
Самиев: отмена субсидии банкам приведет к сокращению выдач льготной ипотеки - РИА Новости, 29.07.2025
Самиев: отмена субсидии банкам приведет к сокращению выдач льготной ипотеки
Прекращение с 7 августа действия повышенной компенсации для банков по ряду ипотечных госпрограмм может привести к сокращению рынка льготного кредитования,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:44:00+03:00
2025-07-29T17:44:00+03:00
2025-07-29T18:03:00+03:00
банки
льготная ипотека
экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прекращение с 7 августа действия повышенной компенсации для банков по ряду ипотечных госпрограмм может привести к сокращению рынка льготного кредитования, считает генеральный директор агентства "БизнесДром", председатель комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам Павел Самиев.Минфин РФ с 7 февраля до 6 августа текущего года увеличил возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных кредитов на покупку жилья в многоквартирных домах и на ИЖС до 3 процентных пунктов и 3,5 процентных пункта, соответственно. Ранее по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома оно рассчитывалось по формуле: ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 2 процентных пункта, минус ставка по льготной программе (по дальневосточной и арктической ипотеке - увеличенная на 1,5 процентных пункта)."Повышенная компенсация позволяла выдерживать положительную маржу при выдаче "семейной" и "дальневосточной" ипотеки. Если бы не такая дополнительная поддержка, то выдачи социально важных ипотечных программ были бы существенно ниже, и теперь очевидно, что объемы упадут после окончания выделения этой субсидии", - сказал Самиев РИА Новости.Он указал, что даже при повышенном уровне возмещения банки "хотя и выходят на минимально приемлемую рентабельность по программам, все равно балансируют на грани выхода на нулевую"."И поэтому после окончания действия повышенных субсидий вряд ли кто-то из банков будет готов по этим программам работать без ограничений, фактически это окажется экономически нецелесообразно. При этом если раньше банки могли частично компенсировать снижение маржинальности за счет комиссий для застройщиков, то с мая этого года это запрещено", - отметил он.Эксперт полагает, что без дополнительных условий банки, скорее всего, смогут работать по льготной ипотеке "с новыми ограничениями и какими-то новыми требованиями к заемщикам"."Даже те банки, которые сейчас работают без дополнительных условий, вынуждены будут модифицировать их структуру – например, существенно ограничив потенциальный круг заемщиков и установив к ним более жесткие требования", - пояснил он.
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банки, льготная ипотека, экономика
Банки, льготная ипотека, Экономика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прекращение с 7 августа действия повышенной компенсации для банков по ряду ипотечных госпрограмм может привести к сокращению рынка льготного кредитования, считает генеральный директор агентства "БизнесДром", председатель комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам Павел Самиев.
Минфин РФ с 7 февраля до 6 августа текущего года увеличил возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных кредитов на покупку жилья в многоквартирных домах и на ИЖС до 3 процентных пунктов и 3,5 процентных пункта, соответственно. Ранее по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома оно рассчитывалось по формуле: ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 2 процентных пункта, минус ставка по льготной программе (по дальневосточной и арктической ипотеке - увеличенная на 1,5 процентных пункта).
"Повышенная компенсация позволяла выдерживать положительную маржу при выдаче "семейной" и "дальневосточной" ипотеки. Если бы не такая дополнительная поддержка, то выдачи социально важных ипотечных программ были бы существенно ниже, и теперь очевидно, что объемы упадут после окончания выделения этой субсидии", - сказал Самиев РИА Новости.
Он указал, что даже при повышенном уровне возмещения банки "хотя и выходят на минимально приемлемую рентабельность по программам, все равно балансируют на грани выхода на нулевую".
"И поэтому после окончания действия повышенных субсидий вряд ли кто-то из банков будет готов по этим программам работать без ограничений, фактически это окажется экономически нецелесообразно. При этом если раньше банки могли частично компенсировать снижение маржинальности за счет комиссий для застройщиков, то с мая этого года это запрещено", - отметил он.
Эксперт полагает, что без дополнительных условий банки, скорее всего, смогут работать по льготной ипотеке "с новыми ограничениями и какими-то новыми требованиями к заемщикам".
"Даже те банки, которые сейчас работают без дополнительных условий, вынуждены будут модифицировать их структуру – например, существенно ограничив потенциальный круг заемщиков и установив к ним более жесткие требования", - пояснил он.