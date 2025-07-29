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Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки - РИА Новости, 29.07.2025
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23:46 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/samara-2032245983.html
Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки
Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки - РИА Новости, 29.07.2025
Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки
Пожарные борются с огнем, охватившим шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки под Самарой, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T23:46:00+03:00
2025-07-29T23:46:00+03:00
происшествия
самара
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россия
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Пожарные борются с огнем, охватившим шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки под Самарой, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Самарской области. "В 23.51 (22.51 мск) поступило сообщение о пожаре в жилых домах по адресу: муниципальный район Волжский, жилой район Яицкое, населенный пункт Придорожный, улица Каширская, 21. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение шести жилых домов (самострои) и надворных построек на площади около 1000 квадратных метров", - сообщило ведомство. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Для тушения возгорания привлечены 84 человека и 25 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20250729/pozhar-2032244891.html
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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки

Площадь пожара домов и построек под Самарой составляет тысячу квадратов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Пожарные борются с огнем, охватившим шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки под Самарой, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Самарской области.
"В 23.51 (22.51 мск) поступило сообщение о пожаре в жилых домах по адресу: муниципальный район Волжский, жилой район Яицкое, населенный пункт Придорожный, улица Каширская, 21. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение шести жилых домов (самострои) и надворных построек на площади около 1000 квадратных метров", - сообщило ведомство.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Для тушения возгорания привлечены 84 человека и 25 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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