https://ria.ru/20250729/samara-2032245983.html
Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки
Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки - РИА Новости, 29.07.2025
Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки
Пожарные борются с огнем, охватившим шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки под Самарой, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T23:46:00+03:00
2025-07-29T23:46:00+03:00
2025-07-29T23:46:00+03:00
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Пожарные борются с огнем, охватившим шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки под Самарой, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Самарской области. "В 23.51 (22.51 мск) поступило сообщение о пожаре в жилых домах по адресу: муниципальный район Волжский, жилой район Яицкое, населенный пункт Придорожный, улица Каширская, 21. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение шести жилых домов (самострои) и надворных построек на площади около 1000 квадратных метров", - сообщило ведомство. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Для тушения возгорания привлечены 84 человека и 25 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20250729/pozhar-2032244891.html
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки
Площадь пожара домов и построек под Самарой составляет тысячу квадратов