https://ria.ru/20250729/samara-2032245983.html

Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки

Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки - РИА Новости, 29.07.2025

Под Самарой горят шесть жилых домов и надворные постройки

Пожарные борются с огнем, охватившим шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки под Самарой, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T23:46:00+03:00

2025-07-29T23:46:00+03:00

2025-07-29T23:46:00+03:00

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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Пожарные борются с огнем, охватившим шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки под Самарой, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Самарской области. "В 23.51 (22.51 мск) поступило сообщение о пожаре в жилых домах по адресу: муниципальный район Волжский, жилой район Яицкое, населенный пункт Придорожный, улица Каширская, 21. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение шести жилых домов (самострои) и надворных построек на площади около 1000 квадратных метров", - сообщило ведомство. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Для тушения возгорания привлечены 84 человека и 25 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20250729/pozhar-2032244891.html

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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия