https://ria.ru/20250729/rzhd-2032113993.html

РЖД восстановили движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области

РЖД восстановили движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области - РИА Новости, 29.07.2025

РЖД восстановили движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области

РЖД восстановили в штатном режиме движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:19:00+03:00

2025-07-29T13:19:00+03:00

2025-07-29T13:19:00+03:00

происшествия

сальск

ростовская область

ржд

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. РЖД восстановили в штатном режиме движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, сообщила компания. РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Задерживались пассажирские поезда. "Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов, нарушенное из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20250729/krym-2032089519.html

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происшествия, сальск, ростовская область, ржд