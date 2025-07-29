https://ria.ru/20250729/rzhd-2032064102.html

Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка

Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка - РИА Новости, 29.07.2025

Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка

Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:42:00+03:00

2025-07-29T07:42:00+03:00

2025-07-29T07:48:00+03:00

сальск

ржд

происшествия

ростовская область

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка, информирует РЖД.РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда."Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка. В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20250729/poezda-2032060622.html

сальск

ростовская область

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сальск, ржд, происшествия, ростовская область