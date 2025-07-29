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Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка - РИА Новости, 29.07.2025
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07:42 29.07.2025 (обновлено: 07:48 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/rzhd-2032064102.html
Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка
Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка - РИА Новости, 29.07.2025
Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка
Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:42:00+03:00
2025-07-29T07:48:00+03:00
сальск
ржд
происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка, информирует РЖД.РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда."Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка. В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети", - говорится в сообщении РЖД.
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сальск, ржд, происшествия, ростовская область
Сальск, РЖД, Происшествия, Ростовская область
Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка

РЖД: движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка, информирует РЖД.
РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда.
"Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка. В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети", - говорится в сообщении РЖД.
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