https://ria.ru/20250729/rzhd-2032064102.html
Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка
Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка - РИА Новости, 29.07.2025
Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка
Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:42:00+03:00
2025-07-29T07:42:00+03:00
2025-07-29T07:48:00+03:00
сальск
ржд
происшествия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156110/53/1561105365_0:132:2042:1281_1920x0_80_0_0_b4d66d59bb5165f2ab9e0dac074df7d6.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка, информирует РЖД.РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда."Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка. В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20250729/poezda-2032060622.html
сальск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156110/53/1561105365_80:0:1963:1412_1920x0_80_0_0_efdef428985c951324c610b747f24a7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сальск, ржд, происшествия, ростовская область
Сальск, РЖД, Происшествия, Ростовская область
Движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка
РЖД: движение через станцию Сальск возобновили в обход поврежденного участка