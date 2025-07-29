https://ria.ru/20250729/rzhd-2032059074.html

В Ростовской области нарушена работа ж/д станции из-за падения БПЛА

В Ростовской области нарушена работа ж/д станции из-за падения БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025

В Ростовской области нарушена работа ж/д станции из-за падения БПЛА

Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:24:00+03:00

2025-07-29T05:24:00+03:00

2025-07-29T05:36:00+03:00

ростовская область

ржд

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новокузнецк

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РЖД."Сегодня, в 2.00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк - Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда, для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд. Кроме того, движение поездов через станцию Сальск приостановлено, железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

https://ria.ru/20250729/bpla-2032053749.html

ростовская область

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