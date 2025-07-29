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В Ростовской области нарушена работа ж/д станции из-за падения БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025
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05:24 29.07.2025 (обновлено: 05:36 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/rzhd-2032059074.html
В Ростовской области нарушена работа ж/д станции из-за падения БПЛА
В Ростовской области нарушена работа ж/д станции из-за падения БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области нарушена работа ж/д станции из-за падения БПЛА
Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:24:00+03:00
2025-07-29T05:36:00+03:00
ростовская область
ржд
специальная военная операция на украине
происшествия
сальск
новокузнецк
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РЖД."Сегодня, в 2.00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк - Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда, для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд. Кроме того, движение поездов через станцию Сальск приостановлено, железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
https://ria.ru/20250729/bpla-2032053749.html
ростовская область
сальск
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ростовская область, ржд, происшествия, сальск, новокузнецк
Ростовская область, РЖД, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сальск, Новокузнецк
В Ростовской области нарушена работа ж/д станции из-за падения БПЛА

РЖД: на станции Сальск нарушена работа из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РЖД.
"Сегодня, в 2.00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк - Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда, для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд. Кроме того, движение поездов через станцию Сальск приостановлено, железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРЖДПроисшествияСальскНовокузнецк
 
 
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