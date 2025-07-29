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Певицу Максакову* объявили в международный розыск - РИА Новости, 29.07.2025
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15:28 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/rozysk-2032147379.html
Певицу Максакову* объявили в международный розыск
Певицу Максакову* объявили в международный розыск - РИА Новости, 29.07.2025
Певицу Максакову* объявили в международный розыск
Певица Мария Максакова*, обвиняемая в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:28:00+03:00
2025-07-29T15:28:00+03:00
москва
украина
россия
мария максакова
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Певица Мария Максакова*, обвиняемая в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, находится в международном розыске, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Объявлена в международный розыск", - сказано в материалах. Сегодня Пресненский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела Максаковой* по существу. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
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москва, украина, россия, мария максакова, происшествия
Москва, Украина, Россия, Мария Максакова, Происшествия
Певицу Максакову* объявили в международный розыск

Оперная певица Максакова объявлена в международный уголовный розыск

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМария Максакова*
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мария Максакова*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Певица Мария Максакова*, обвиняемая в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, находится в международном розыске, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Объявлена в международный розыск", - сказано в материалах.
Сегодня Пресненский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела Максаковой* по существу.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
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