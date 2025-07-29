https://ria.ru/20250729/rozysk-2032147379.html
Певицу Максакову* объявили в международный розыск
Певицу Максакову* объявили в международный розыск - РИА Новости, 29.07.2025
Певицу Максакову* объявили в международный розыск
Певица Мария Максакова*, обвиняемая в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:28:00+03:00
2025-07-29T15:28:00+03:00
2025-07-29T15:28:00+03:00
москва
украина
россия
мария максакова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153235/80/1532358003_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_fc5531aae92a0eefc4cbd218c249e699.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Певица Мария Максакова*, обвиняемая в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, находится в международном розыске, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Объявлена в международный розыск", - сказано в материалах. Сегодня Пресненский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела Максаковой* по существу. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
https://ria.ru/20250531/sud-2020096512.html
москва
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153235/80/1532358003_0:0:2558:1920_1920x0_80_0_0_1c339b72062a831b9338fafc26bd8fbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, россия, мария максакова, происшествия
Москва, Украина, Россия, Мария Максакова, Происшествия
Певицу Максакову* объявили в международный розыск
Оперная певица Максакова объявлена в международный уголовный розыск