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В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 29.07.2025
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19:30 29.07.2025 (обновлено: 19:33 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/rossiya-2032219832.html
В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья
В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 29.07.2025
В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья
Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:30:00+03:00
2025-07-29T19:33:00+03:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили РИА Новости, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек."В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличии есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - рассказали в Роспотребнадзоре.В пресс-службе добавили, что с целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.Учреждения Роспотребнадзора ведут постоянный энтомологический мониторинг, изучают видовой состав комаров, ведут оценку численности и инфицированности насекомых различными возбудителями."В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков", - пояснили в пресс-службе.Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья

Завозные случаи лихорадки чикунгунья не зафиксированы в России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили РИА Новости, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек.
"В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличии есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - рассказали в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе добавили, что с целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.
Учреждения Роспотребнадзора ведут постоянный энтомологический мониторинг, изучают видовой состав комаров, ведут оценку численности и инфицированности насекомых различными возбудителями.
"В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков", - пояснили в пресс-службе.
Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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