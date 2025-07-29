https://ria.ru/20250729/rossiya-2032219832.html

В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья

В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 29.07.2025

В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья

Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:30:00+03:00

2025-07-29T19:30:00+03:00

2025-07-29T19:33:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили РИА Новости, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек."В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличии есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - рассказали в Роспотребнадзоре.В пресс-службе добавили, что с целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.Учреждения Роспотребнадзора ведут постоянный энтомологический мониторинг, изучают видовой состав комаров, ведут оценку численности и инфицированности насекомых различными возбудителями."В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков", - пояснили в пресс-службе.Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)