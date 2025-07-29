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В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья
В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 29.07.2025
В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья
Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:30:00+03:00
2025-07-29T19:30:00+03:00
2025-07-29T19:33:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили РИА Новости, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек."В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличии есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - рассказали в Роспотребнадзоре.В пресс-службе добавили, что с целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.Учреждения Роспотребнадзора ведут постоянный энтомологический мониторинг, изучают видовой состав комаров, ведут оценку численности и инфицированности насекомых различными возбудителями."В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков", - пояснили в пресс-службе.Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России не зафиксированы завозные случаи лихорадки чикунгунья
Завозные случаи лихорадки чикунгунья не зафиксированы в России
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) сообщили РИА Новости, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции
и Италии
, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек.
"В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличии есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - рассказали в Роспотребнадзоре
.
В пресс-службе добавили, что с целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.
Учреждения Роспотребнадзора ведут постоянный энтомологический мониторинг, изучают видовой состав комаров, ведут оценку численности и инфицированности насекомых различными возбудителями.
"В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков", - пояснили в пресс-службе.
Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки
, Индии
, Юго-Восточной Азии
и островов Индийского океана
, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика
и Гватемала
.