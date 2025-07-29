https://ria.ru/20250729/rossiya-2032181615.html

В России выросли страховые выплаты аграриям

В России выросли страховые выплаты аграриям - РИА Новости, 29.07.2025

В России выросли страховые выплаты аграриям

Страховые выплаты в системе агрострахования с господдержкой в первом полугодии текущего года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:38:00+03:00

2025-07-29T17:38:00+03:00

2025-07-29T17:38:00+03:00

россия

корней биждов

национальный союз агростраховщиков

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Страховые выплаты в системе агрострахования с господдержкой в первом полугодии текущего года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,6 миллиарда рублей, а общие страховые выплаты российским аграриям достигли 5,2 миллиарда рублей, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА). "В I полугодии 2025 года агростраховщики России перечислили сельхозпроизводителям в системе агрострахования с господдержкой 4,6 миллиарда рублей страховых выплат – это в 2,2 раза превысило уровень аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Выплаты по страхованию без господдержки составили, по оценке страховщиков, 632 миллиона рублей. "С учетом выплат по договорам страхования сельхозрисков без господдержки, в целом за полгода страховые выплаты аграриям уже превысили 5,2 миллиарда рублей, и мы прогнозируем увеличение этой суммы", – цитирует пресс-служба президента НСА Корнея Биждова. Основная часть страховых выплат по договорам с господдержкой за первое полугодие – 4,1 миллиарда рублей - осуществлена в адрес растениеводов. Выплаты им выросли почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 3,9 миллиарда рублей пришлось на договоры "мультирискового" страхования урожая – преимущественно эти выплаты относятся к компенсации убытков, понесенных в предыдущем сезоне от заморозков, града, засухи, переувлажнения почвы и других рисков. Страховое возмещение животноводам по договорам с господдержкой в первом полугодии выросло на 41% в годовом выражении – до 513 миллионов рублей. Из них 455 миллионов рублей пришлось на компенсацию утраты поголовья свиней. Как и ранее, основной причиной убытков животноводов, на которую приходится 94% суммы перечисленного страховщиками возмещения, остаются заразные болезни. Также к страховым случаям привели массовые отравления, пожары и наводнения. Сейчас в России действует программа господдержки страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.

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https://ria.ru/20250528/granty-2019541130.html

https://ria.ru/20250728/bocharov-2031862969.html

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россия, корней биждов, национальный союз агростраховщиков