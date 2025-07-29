https://ria.ru/20250729/rossiya-2032181615.html
В России выросли страховые выплаты аграриям
В России выросли страховые выплаты аграриям - РИА Новости, 29.07.2025
В России выросли страховые выплаты аграриям
Страховые выплаты в системе агрострахования с господдержкой в первом полугодии текущего года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:38:00+03:00
2025-07-29T17:38:00+03:00
2025-07-29T17:38:00+03:00
россия
корней биждов
национальный союз агростраховщиков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Страховые выплаты в системе агрострахования с господдержкой в первом полугодии текущего года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,6 миллиарда рублей, а общие страховые выплаты российским аграриям достигли 5,2 миллиарда рублей, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА). "В I полугодии 2025 года агростраховщики России перечислили сельхозпроизводителям в системе агрострахования с господдержкой 4,6 миллиарда рублей страховых выплат – это в 2,2 раза превысило уровень аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Выплаты по страхованию без господдержки составили, по оценке страховщиков, 632 миллиона рублей. "С учетом выплат по договорам страхования сельхозрисков без господдержки, в целом за полгода страховые выплаты аграриям уже превысили 5,2 миллиарда рублей, и мы прогнозируем увеличение этой суммы", – цитирует пресс-служба президента НСА Корнея Биждова. Основная часть страховых выплат по договорам с господдержкой за первое полугодие – 4,1 миллиарда рублей - осуществлена в адрес растениеводов. Выплаты им выросли почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 3,9 миллиарда рублей пришлось на договоры "мультирискового" страхования урожая – преимущественно эти выплаты относятся к компенсации убытков, понесенных в предыдущем сезоне от заморозков, града, засухи, переувлажнения почвы и других рисков. Страховое возмещение животноводам по договорам с господдержкой в первом полугодии выросло на 41% в годовом выражении – до 513 миллионов рублей. Из них 455 миллионов рублей пришлось на компенсацию утраты поголовья свиней. Как и ранее, основной причиной убытков животноводов, на которую приходится 94% суммы перечисленного страховщиками возмещения, остаются заразные болезни. Также к страховым случаям привели массовые отравления, пожары и наводнения. Сейчас в России действует программа господдержки страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.
https://ria.ru/20250704/importozameschenie-2027232852.html
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россия, корней биждов, национальный союз агростраховщиков
Россия, Корней Биждов, Национальный союз агростраховщиков
В России выросли страховые выплаты аграриям
В России в 2,2 раза выросли выплаты в системе агрострахования
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Страховые выплаты в системе агрострахования с господдержкой в первом полугодии текущего года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,6 миллиарда рублей, а общие страховые выплаты российским аграриям достигли 5,2 миллиарда рублей, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА).
"В I полугодии 2025 года агростраховщики России
перечислили сельхозпроизводителям в системе агрострахования с господдержкой 4,6 миллиарда рублей страховых выплат – это в 2,2 раза превысило уровень аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Выплаты по страхованию без господдержки составили, по оценке страховщиков, 632 миллиона рублей.
"С учетом выплат по договорам страхования сельхозрисков без господдержки, в целом за полгода страховые выплаты аграриям уже превысили 5,2 миллиарда рублей, и мы прогнозируем увеличение этой суммы", – цитирует пресс-служба президента НСА Корнея Биждова
.
Основная часть страховых выплат по договорам с господдержкой за первое полугодие – 4,1 миллиарда рублей - осуществлена в адрес растениеводов. Выплаты им выросли почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 3,9 миллиарда рублей пришлось на договоры "мультирискового" страхования урожая – преимущественно эти выплаты относятся к компенсации убытков, понесенных в предыдущем сезоне от заморозков, града, засухи, переувлажнения почвы и других рисков.
Страховое возмещение животноводам по договорам с господдержкой в первом полугодии выросло на 41% в годовом выражении – до 513 миллионов рублей. Из них 455 миллионов рублей пришлось на компенсацию утраты поголовья свиней. Как и ранее, основной причиной убытков животноводов, на которую приходится 94% суммы перечисленного страховщиками возмещения, остаются заразные болезни. Также к страховым случаям привели массовые отравления, пожары и наводнения.
Сейчас в России действует программа господдержки страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков
. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.