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В Роскосмосе назвали дату переговоров Баканова с руководством НАСА - РИА Новости, 29.07.2025
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00:02 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/roskosmos-2032045344.html
В Роскосмосе назвали дату переговоров Баканова с руководством НАСА
В Роскосмосе назвали дату переговоров Баканова с руководством НАСА - РИА Новости, 29.07.2025
В Роскосмосе назвали дату переговоров Баканова с руководством НАСА
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проведёт переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 29.07.2025
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дмитрий баканов
роскосмос
наса
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проведёт переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "В последний день июля у Дмитрия Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Стороны планируют обсудить текущие проекты, это будут первые с 2018 года переговоры руководителей Роскосмоса и НАСА", - говорится в сообщении. "Мы планируем обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации Международной космической станции, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции в заданном районе океана", - приводит пресс-служба слова Баканова.
https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045162.html
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дмитрий баканов, роскосмос, наса
Дмитрий Баканов, Роскосмос, НАСА
В Роскосмосе назвали дату переговоров Баканова с руководством НАСА

Роскосмос: переговоры Баканова и и.о. главы НАСА Даффи пройдут 31 июля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проведёт переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В последний день июля у Дмитрия Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Стороны планируют обсудить текущие проекты, это будут первые с 2018 года переговоры руководителей Роскосмоса и НАСА", - говорится в сообщении.
"Мы планируем обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации Международной космической станции, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции в заданном районе океана", - приводит пресс-служба слова Баканова.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Дмитрий БакановРоскосмосНАСА
 
 
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