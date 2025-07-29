https://ria.ru/20250729/roskosmos-2032045344.html

В Роскосмосе назвали дату переговоров Баканова с руководством НАСА

В Роскосмосе назвали дату переговоров Баканова с руководством НАСА - РИА Новости, 29.07.2025

В Роскосмосе назвали дату переговоров Баканова с руководством НАСА

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проведёт переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:02:00+03:00

2025-07-29T00:02:00+03:00

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дмитрий баканов

роскосмос

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проведёт переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи 31 июля, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "В последний день июля у Дмитрия Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Стороны планируют обсудить текущие проекты, это будут первые с 2018 года переговоры руководителей Роскосмоса и НАСА", - говорится в сообщении. "Мы планируем обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации Международной космической станции, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции в заданном районе океана", - приводит пресс-служба слова Баканова.

https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045162.html

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дмитрий баканов, роскосмос, наса