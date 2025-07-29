https://ria.ru/20250729/roskomnadzor-2032223337.html

Роскомнадзор получил уведомление о сбое от холдинга "Неофарм"

Роскомнадзор получил уведомление о сбое от холдинга "Неофарм" - РИА Новости, 29.07.2025

Роскомнадзор получил уведомление о сбое от холдинга "Неофарм"

Роскомнадзор получил уведомление об "инциденте" на фоне сбоя только от холдинга "Неофарм", владеющей сетями аптек "Неофарм" и "Столички", проводит анализ... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:04:00+03:00

2025-07-29T20:04:00+03:00

2025-07-29T20:04:00+03:00

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роскомнадзор получил уведомление об "инциденте" на фоне сбоя только от холдинга "Неофарм", владеющей сетями аптек "Неофарм" и "Столички", проводит анализ полученных данных вместе с компанией, заявили РИА Новости в ведомстве. "По состоянию на 18:00 29 июля 2025 года Роскомнадзор получил уведомление об инциденте только от компании, владеющей сетями аптек "Неофарм" и "Столички". Проводим анализ полученных данных во взаимодействии с компанией", - говорится в сообщении. Ранее во вторник Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак не обнаружено.

https://ria.ru/20250728/roskomnadzor-2031926719.html

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2025

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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)