https://ria.ru/20250729/roskomnadzor-2032223337.html
Роскомнадзор получил уведомление о сбое от холдинга "Неофарм"
Роскомнадзор получил уведомление о сбое от холдинга "Неофарм" - РИА Новости, 29.07.2025
Роскомнадзор получил уведомление о сбое от холдинга "Неофарм"
Роскомнадзор получил уведомление об "инциденте" на фоне сбоя только от холдинга "Неофарм", владеющей сетями аптек "Неофарм" и "Столички", проводит анализ... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:04:00+03:00
2025-07-29T20:04:00+03:00
2025-07-29T20:04:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роскомнадзор получил уведомление об "инциденте" на фоне сбоя только от холдинга "Неофарм", владеющей сетями аптек "Неофарм" и "Столички", проводит анализ полученных данных вместе с компанией, заявили РИА Новости в ведомстве. "По состоянию на 18:00 29 июля 2025 года Роскомнадзор получил уведомление об инциденте только от компании, владеющей сетями аптек "Неофарм" и "Столички". Проводим анализ полученных данных во взаимодействии с компанией", - говорится в сообщении. Ранее во вторник Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак не обнаружено.
https://ria.ru/20250728/roskomnadzor-2031926719.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор получил уведомление о сбое от холдинга "Неофарм"
Роскомнадзор получил уведомление об инциденте на фоне сбоя от холдинга "Неофарм"