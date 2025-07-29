https://ria.ru/20250729/rosatom-2032218656.html

"Росатом" разработал единую базу данных свойств материалов для 3D-печати

"Росатом" разработал единую базу данных свойств материалов для 3D-печати - РИА Новости, 29.07.2025

"Росатом" разработал единую базу данных свойств материалов для 3D-печати

Ученые "Росатома" разработали комплексную базу данных свойств российских материалов для 3D-печати, что позволит в 3-5 раз ускорить разработку и создание сложных РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:19:00+03:00

2025-07-29T20:19:00+03:00

2025-07-29T20:19:00+03:00

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ученые "Росатома" разработали комплексную базу данных свойств российских материалов для 3D-печати, что позволит в 3-5 раз ускорить разработку и создание сложных деталей из металлических сплавов для энергетики, авиации, космоса и других отраслей, сообщает госкорпорация.База данных разработана специалистами Института "Росатома" в Сарове в рамках Единого отраслевого тематического плана Госкорпорации.В настоящее время база объединяет более 60 критически важных характеристик материалов, сплавов, металлопорошковых композиций, сталей, полученных как традиционными методами, так и различными аддитивными технологиями: от состава порошков и свойств композитов до технологий изготовления заготовок, методов постобработки и контроля качества изделий. Она также содержит данные испытаний и унифицированные аддитивные методики для стандартизации процессов.В процессе исследований установлено, что основные механические свойства материалов, полученных аддитивными способами, не уступают, а в ряде случаев превосходят свойства материалов, полученных традиционными технологиями, а также характеризуются более узким разбросом свойств от образца к образцу, подчеркивается в сообщении."Благодаря использованию базы данных ученым не придется проводить дополнительные расчеты и исследования. Весь накопленный опыт будет доступен всей отрасли... Процесс проектирования и изготовления необходимых деталей станет более экономичным. По сути, сформированная база данных – единый источник достоверной информации. Планируется, что она будет постоянно пополняться, расширяя сферу применения", — привели в госкорпорации слова руководителя приоритетного направления научно-технологического развития "Росатома" "Материалы и технологии", первого заместителя директора частного учреждения "Наука и инновации" Алексея Дуба.Объединение базы данных с технологической линией автоматизированного синтеза новых конструкционных материалов "Росатома", впервые представленной на Форуме будущих технологий в феврале 2025 года, позволит перейти к созданию и тестированию до 10 уникальных составов конструкционных материалов в сутки. Это откроет новые возможности для создания перспективных материалов атомной и термоядерной энергетики, космических материалов и медицинских имплантатов, добавили в госкорпорации.

https://ria.ru/20250728/minenergo-2032034629.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, энергетика, наука