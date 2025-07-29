https://ria.ru/20250729/rogov-2032116708.html

Рогов прокомментировал новый ультиматум Трампа по Украине

Рогов прокомментировал новый ультиматум Трампа по Украине - РИА Новости, 29.07.2025

Рогов прокомментировал новый ультиматум Трампа по Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:33:00+03:00

2025-07-29T13:33:00+03:00

2025-07-29T13:33:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что выдвинутый президентом США Дональдом Трампом новый ультиматум по завершению украинского конфликта далек от дружеского. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Новый ультиматум Трампа с одной стороны огорчает и далек от дружеского, так как указывает на отсутствие понимания причины конфликта на постукраинском пространстве и желание заставить Россию пойти на уступки, с другой стороны абсолютно в его канве – требовать все, чтобы получить хоть что-то. Это его стиль ведения переговоров", - сказал Рогов. При этом, по его мнению, Трамп действует достаточно хитро и изощренно, потому что в одном выступлении он обрушивается с критикой на Россию, а затем хвалит российский народ.

https://ria.ru/20250729/kreml-2032107268.html

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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир рогов, украина