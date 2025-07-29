https://ria.ru/20250729/rogov-2032114594.html
Рогов рассказал о боях в Степногорске
Рогов рассказал о боях в Степногорске - РИА Новости, 29.07.2025
Рогов рассказал о боях в Степногорске
Российские штурмовые отряды зашли в село Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:22:00+03:00
2025-07-29T13:22:00+03:00
2025-07-29T13:22:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Российские штурмовые отряды зашли в село Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское. "Наши штурмовые отряды зашли в Степногорск и удерживают там позиции", - сказал Рогов. По его словам, противник стягивает в село новые подразделения.
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безопасность, россия, запорожье, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Владимир Рогов
Рогов рассказал о боях в Степногорске
Рогов: российские штурмовые отряды зашли в Степногорск
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Российские штурмовые отряды зашли в село Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское.
"Наши штурмовые отряды зашли в Степногорск и удерживают там позиции", - сказал Рогов.
По его словам, противник стягивает в село новые подразделения.