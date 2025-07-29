https://ria.ru/20250729/rogov-2032114594.html

Рогов рассказал о боях в Степногорске

Рогов рассказал о боях в Степногорске - РИА Новости, 29.07.2025

Рогов рассказал о боях в Степногорске

Российские штурмовые отряды зашли в село Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:22:00+03:00

2025-07-29T13:22:00+03:00

2025-07-29T13:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожье

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Российские штурмовые отряды зашли в село Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское. "Наши штурмовые отряды зашли в Степногорск и удерживают там позиции", - сказал Рогов. По его словам, противник стягивает в село новые подразделения.

https://ria.ru/20240814/boi-1966121386.html

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, запорожье, владимир рогов