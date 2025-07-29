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Рогов рассказал о боях в Степногорске - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/rogov-2032114594.html
Рогов рассказал о боях в Степногорске
Рогов рассказал о боях в Степногорске - РИА Новости, 29.07.2025
Рогов рассказал о боях в Степногорске
Российские штурмовые отряды зашли в село Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:22:00+03:00
2025-07-29T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожье
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Российские штурмовые отряды зашли в село Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское. "Наши штурмовые отряды зашли в Степногорск и удерживают там позиции", - сказал Рогов. По его словам, противник стягивает в село новые подразделения.
https://ria.ru/20240814/boi-1966121386.html
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безопасность, россия, запорожье, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Владимир Рогов
Рогов рассказал о боях в Степногорске

Рогов: российские штурмовые отряды зашли в Степногорск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Российские штурмовые отряды зашли в село Степногорск на запорожской линии фронта, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское.
"Наши штурмовые отряды зашли в Степногорск и удерживают там позиции", - сказал Рогов.
По его словам, противник стягивает в село новые подразделения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожьеВладимир Рогов
 
 
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