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Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе аптек "Столички" и "Неофарм" - РИА Новости, 29.07.2025
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19:10 29.07.2025 (обновлено: 20:03 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/rkn-2032216965.html
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе аптек "Столички" и "Неофарм"
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе аптек "Столички" и "Неофарм" - РИА Новости, 29.07.2025
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе аптек "Столички" и "Неофарм"
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:10:00+03:00
2025-07-29T20:03:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются, заявили РИА Новости в ведомстве."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор". Признаки DDoS-атаки не обнаружены, причины произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.Ранее во вторник сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о проблемах в работе - временно не работали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Позже клиника нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена.Также хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм"), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Сеть восстанавливает полноценную работу, половина аптек уже открыта для посетителей.В свою очередь сбой наблюдался и у сети аптек "Неофарм" - компания сообщила, что некоторые офлайн-точки сети закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов.
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Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия, Россия
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе аптек "Столички" и "Неофарм"

РКН зафиксировал сбой у аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор"

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор". Признаки DDoS-атаки не обнаружены, причины произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о проблемах в работе - временно не работали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Позже клиника нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена.
Также хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм"), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Сеть восстанавливает полноценную работу, половина аптек уже открыта для посетителей.
В свою очередь сбой наблюдался и у сети аптек "Неофарм" - компания сообщила, что некоторые офлайн-точки сети закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов.
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18 июля, 18:38
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ПроисшествияРоссия
 
 
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