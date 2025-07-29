https://ria.ru/20250729/remont-2032049090.html

Юрист рассказал, как добиться ремонта в подъезде

Юрист рассказал, как добиться ремонта в подъезде - РИА Новости, 29.07.2025

Юрист рассказал, как добиться ремонта в подъезде

Чтобы в подъезде провели ремонт, необходимо провести общее собрание собственников и обратиться в управляющую компанию, рассказал агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T02:10:00+03:00

2025-07-29T02:10:00+03:00

2025-07-29T02:10:00+03:00

жилье

яковлев и партнеры

россия

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Чтобы в подъезде провели ремонт, необходимо провести общее собрание собственников и обратиться в управляющую компанию, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.По его словам, в зависимости от классификации и фактического износа здания ремонт подъезда осуществляется раз в 3-5 лет."Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда от 29.09.2010, все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме", – разъясняет юрист.Тем не менее, жильцы могут провести общее собрание собственников жилья, а затем обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением для проведения ремонта. К нему необходимо приложить фото- и видеоматериалы, подтверждающие наличие дефектов. Если управляющая компания бездействует, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), а также обратиться в прокуратуру и суд.

https://ria.ru/20250727/shtraf-2031682478.html

https://ria.ru/20250718/zhkkh-2029833551.html

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жилье, яковлев и партнеры, россия