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Юрист рассказал, как добиться ремонта в подъезде - РИА Новости, 29.07.2025
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02:10 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/remont-2032049090.html
Юрист рассказал, как добиться ремонта в подъезде
Юрист рассказал, как добиться ремонта в подъезде - РИА Новости, 29.07.2025
Юрист рассказал, как добиться ремонта в подъезде
Чтобы в подъезде провели ремонт, необходимо провести общее собрание собственников и обратиться в управляющую компанию, рассказал агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T02:10:00+03:00
2025-07-29T02:10:00+03:00
жилье
яковлев и партнеры
россия
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Чтобы в подъезде провели ремонт, необходимо провести общее собрание собственников и обратиться в управляющую компанию, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.По его словам, в зависимости от классификации и фактического износа здания ремонт подъезда осуществляется раз в 3-5 лет."Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда от 29.09.2010, все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме", – разъясняет юрист.Тем не менее, жильцы могут провести общее собрание собственников жилья, а затем обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением для проведения ремонта. К нему необходимо приложить фото- и видеоматериалы, подтверждающие наличие дефектов. Если управляющая компания бездействует, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), а также обратиться в прокуратуру и суд.
https://ria.ru/20250727/shtraf-2031682478.html
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жилье, яковлев и партнеры, россия
Жилье, Яковлев и партнеры, Россия
Юрист рассказал, как добиться ремонта в подъезде

Юрист Сергеев: ремонт подъезда осуществляется раз в 3-5 лет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочий
Рабочий - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Чтобы в подъезде провели ремонт, необходимо провести общее собрание собственников и обратиться в управляющую компанию, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.
По его словам, в зависимости от классификации и фактического износа здания ремонт подъезда осуществляется раз в 3-5 лет.
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"Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда от 29.09.2010, все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме", – разъясняет юрист.
Тем не менее, жильцы могут провести общее собрание собственников жилья, а затем обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением для проведения ремонта. К нему необходимо приложить фото- и видеоматериалы, подтверждающие наличие дефектов. Если управляющая компания бездействует, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), а также обратиться в прокуратуру и суд.
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