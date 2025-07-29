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В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью - РИА Новости, 29.07.2025
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16:36 29.07.2025
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В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью
В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью - РИА Новости, 29.07.2025
В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью
Федеральный регистр лиц с мигренью может быть сформирован, однако процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне не одномоментный, заявил... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:36:00+03:00
2025-07-29T16:36:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральный регистр лиц с мигренью может быть сформирован, однако процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне не одномоментный, заявил начальник отдела реализации региональных программ департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Андрей Москалев. Ранее правительство РФ подписало постановление о создании регистра лиц с отдельным заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, кардиомиопатией, хроническими обструктивными болезнями легких, психическими диагнозами. Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года, правила будут действовать 6 лет. Москалев уточнил, что в регистр не вошла мигрень. "Решение создания федерального регистра, оно связано с решением государственных задач... Конечно, с развитием информатизации, я думаю, мы когда-то придем к формированию общего регистра заболеваний, который позволит нам полностью перевести статистику в электронный вид... Процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне он не одномоментный. И, естественно, рекомендации по созданию общего российского регистра стоят в перспективе работы Минздрава России", - сказал он в ходе круглого стола "Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации" в медиагруппе "Россия сегодня".
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россия, общество
Россия, Общество
В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью

Минздрав: федеральный регистр лиц с мигренью может быть сформирован

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения
Здание Министерства здравоохранения - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральный регистр лиц с мигренью может быть сформирован, однако процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне не одномоментный, заявил начальник отдела реализации региональных программ департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Андрей Москалев.
Ранее правительство РФ подписало постановление о создании регистра лиц с отдельным заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, кардиомиопатией, хроническими обструктивными болезнями легких, психическими диагнозами. Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года, правила будут действовать 6 лет. Москалев уточнил, что в регистр не вошла мигрень.
"Решение создания федерального регистра, оно связано с решением государственных задач... Конечно, с развитием информатизации, я думаю, мы когда-то придем к формированию общего регистра заболеваний, который позволит нам полностью перевести статистику в электронный вид... Процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне он не одномоментный. И, естественно, рекомендации по созданию общего российского регистра стоят в перспективе работы Минздрава России", - сказал он в ходе круглого стола "Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации" в медиагруппе "Россия сегодня".
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