https://ria.ru/20250729/registr--2032161955.html

В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью

В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью - РИА Новости, 29.07.2025

В Минздраве допустили создание федерального регистра людей с мигренью

Федеральный регистр лиц с мигренью может быть сформирован, однако процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне не одномоментный, заявил... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:36:00+03:00

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2025-07-29T16:36:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральный регистр лиц с мигренью может быть сформирован, однако процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне не одномоментный, заявил начальник отдела реализации региональных программ департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Андрей Москалев. Ранее правительство РФ подписало постановление о создании регистра лиц с отдельным заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, кардиомиопатией, хроническими обструктивными болезнями легких, психическими диагнозами. Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года, правила будут действовать 6 лет. Москалев уточнил, что в регистр не вошла мигрень. "Решение создания федерального регистра, оно связано с решением государственных задач... Конечно, с развитием информатизации, я думаю, мы когда-то придем к формированию общего регистра заболеваний, который позволит нам полностью перевести статистику в электронный вид... Процесс разработки довольно нового решения на государственном уровне он не одномоментный. И, естественно, рекомендации по созданию общего российского регистра стоят в перспективе работы Минздрава России", - сказал он в ходе круглого стола "Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации" в медиагруппе "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241224/migren-1810191620.html

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