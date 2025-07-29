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Bloomberg назвало разговор Трампа и Стармера неловким - РИА Новости, 29.07.2025
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14:47 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/razgovor-2032135770.html
Bloomberg назвало разговор Трампа и Стармера неловким
Bloomberg назвало разговор Трампа и Стармера неловким - РИА Новости, 29.07.2025
Bloomberg назвало разговор Трампа и Стармера неловким
Разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в понедельник был самым неловким за все время, передает агентство... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:47:00+03:00
2025-07-29T14:47:00+03:00
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сша
дональд трамп
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в понедельник был самым неловким за все время, передает агентство Блумберг. В понедельник в ходе частного визита в Шотландию Трамп встретился с премьером Великобритании Киром Стармером. "Комментарии Трампа, прозвучавшие после того, как он более часа отвечал на вопросы вместе со Стармером на его гольф-курорте в Шотландии, ознаменовали его самый неловкий публичный разговор с британским премьером за все время. Оба лидера стремились подчеркнуть позитивные рабочие отношения..., но различия между ними были очевидны, когда Трамп давал советы более либеральному Стармеру по целому ряду вопросов внутренней политики перед камерами", - говорится в публикации. По данным агентства, Трамп заявил Стармеру, что тому необходимо понизить налоги, остановить преступность в Великобритании, если он хочет победить лидера Reform UK Найджела Фаража на следующих выборах.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html
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в мире, великобритания, шотландия, сша, дональд трамп, кир стармер
В мире, Великобритания, Шотландия, США, Дональд Трамп, Кир Стармер
Bloomberg назвало разговор Трампа и Стармера неловким

Bloomberg: беседа Трампа и Стармера в Шотландии была самой неловкой за все время

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его жену Викторию на поле для гольфа Trump Turnberry в Тернберри, Шотландия. 28 июля 2025
Президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его жену Викторию на поле для гольфа Trump Turnberry в Тернберри, Шотландия. 28 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его жену Викторию на поле для гольфа Trump Turnberry в Тернберри, Шотландия. 28 июля 2025
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в понедельник был самым неловким за все время, передает агентство Блумберг.
В понедельник в ходе частного визита в Шотландию Трамп встретился с премьером Великобритании Киром Стармером.
"Комментарии Трампа, прозвучавшие после того, как он более часа отвечал на вопросы вместе со Стармером на его гольф-курорте в Шотландии, ознаменовали его самый неловкий публичный разговор с британским премьером за все время. Оба лидера стремились подчеркнуть позитивные рабочие отношения..., но различия между ними были очевидны, когда Трамп давал советы более либеральному Стармеру по целому ряду вопросов внутренней политики перед камерами", - говорится в публикации.
По данным агентства, Трамп заявил Стармеру, что тому необходимо понизить налоги, остановить преступность в Великобритании, если он хочет победить лидера Reform UK Найджела Фаража на следующих выборах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России
Вчера, 08:51
 
В миреВеликобританияШотландияСШАДональд ТрампКир Стармер
 
 
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