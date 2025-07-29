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У блогера Щепихина* диагностировали расстройство личности - РИА Новости, 29.07.2025
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18:38 29.07.2025 (обновлено: 19:06 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/rasstroystvo-2032204580.html
У блогера Щепихина* диагностировали расстройство личности
У блогера Щепихина* диагностировали расстройство личности - РИА Новости, 29.07.2025
У блогера Щепихина* диагностировали расстройство личности
Смешанное расстройство личности обнаружили у блогера Арега Щепихина*, обвиняемого по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:38:00+03:00
2025-07-29T19:06:00+03:00
происшествия
москва
россия
арег щепихин
ахмед дудаев
московский городской суд
mercedes
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Смешанное расстройство личности обнаружили у блогера Арега Щепихина*, обвиняемого по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. Согласно оглашенным в суде документам, по заключению экспертизы у Щепихина* установлено смешанное расстройство личности. Пока стороны не высказывались в суде по данному поводу. Во вторник Преснеский райсуд приступил к рассмотрению уголовного дела блогера по существу. Ему продлили арест до 22 января следующего года. Как ожидается, на следующем судебном заседании прокурор огласит обвинительное заключение, а фигурант выскажет свое отношение к нему. Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете. Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. В ходе одного из заседаний суда Щепихин* заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России. Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ". Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий". Щепихин* внесен в перечень террористов и экстремистов. В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина* на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250729/gasanov-2032059171.html
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происшествия, москва, россия, арег щепихин, ахмед дудаев, московский городской суд, mercedes
Происшествия, Москва, Россия, Арег Щепихин, Ахмед Дудаев, Московский городской суд, Mercedes
У блогера Щепихина* диагностировали расстройство личности

У блогера Щепихина диагностировали смешанное расстройство личности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы
Блогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Блогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Смешанное расстройство личности обнаружили у блогера Арега Щепихина*, обвиняемого по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Согласно оглашенным в суде документам, по заключению экспертизы у Щепихина* установлено смешанное расстройство личности.
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Пока стороны не высказывались в суде по данному поводу.
Во вторник Преснеский райсуд приступил к рассмотрению уголовного дела блогера по существу. Ему продлили арест до 22 января следующего года. Как ожидается, на следующем судебном заседании прокурор огласит обвинительное заключение, а фигурант выскажет свое отношение к нему.
Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. В ходе одного из заседаний суда Щепихин* заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России.
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Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ".
Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".
Щепихин* внесен в перечень террористов и экстремистов.
В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина* на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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