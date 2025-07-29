https://ria.ru/20250729/raboty-2032067590.html

В Астрахани завершили работы по разбору конструкций после обрушения дома

В Астрахани завершили работы по разбору конструкций после обрушения дома - РИА Новости, 29.07.2025

В Астрахани завершили работы по разбору конструкций после обрушения дома

Работы по разбору конструкций полностью завершены на месте частичного обрушения дома в Астрахани, пострадавших и погибших не обнаружено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:46:00+03:00

2025-07-29T08:46:00+03:00

2025-07-29T08:52:00+03:00

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

происшествия

россия

астраханская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031975711_0:0:3005:1690_1920x0_80_0_0_a2e2f134b8585f29e9a6be5bc3e92bff.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работы по разбору конструкций полностью завершены на месте частичного обрушения дома в Астрахани, пострадавших и погибших не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщали, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет. Позднее пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин сообщил РИА Новости, что муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома."На месте обрушения в Астрахани работы по разбору конструкций завершены в полном объёме. Пострадавших и погибших не обнаружено", - приводятся слова начальника ГУ МЧС России по Астраханской области Юрия Землянского.

https://ria.ru/20250716/saratov-2029380342.html

астрахань

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, россия, астраханская область