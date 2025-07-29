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В Астрахани завершили работы по разбору конструкций после обрушения дома
В Астрахани завершили работы по разбору конструкций после обрушения дома - РИА Новости, 29.07.2025
В Астрахани завершили работы по разбору конструкций после обрушения дома
Работы по разбору конструкций полностью завершены на месте частичного обрушения дома в Астрахани, пострадавших и погибших не обнаружено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:46:00+03:00
2025-07-29T08:46:00+03:00
2025-07-29T08:52:00+03:00
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работы по разбору конструкций полностью завершены на месте частичного обрушения дома в Астрахани, пострадавших и погибших не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщали, что часть подъезда многоквартирного жилого дома на улица Ляхова обрушилась в Астрахани. Спасатели разбирают конструкции, эвакуировано 15 человек. Пострадавших при происшествии нет. Позднее пресс-секретарь губернатора Роман Ядыкин сообщил РИА Новости, что муниципальный режим ЧС ввели после обрушения части дома."На месте обрушения в Астрахани работы по разбору конструкций завершены в полном объёме. Пострадавших и погибших не обнаружено", - приводятся слова начальника ГУ МЧС России по Астраханской области Юрия Землянского.
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астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение подъезда в жилом доме в астрахани, происшествия, россия, астраханская область
Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани, Происшествия, Россия, Астраханская область
В Астрахани завершили работы по разбору конструкций после обрушения дома
В Астрахани завершили работы по разбору конструкций после обрушения части дома