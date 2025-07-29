https://ria.ru/20250729/putin-2032126190.html
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы - РИА Новости, 29.07.2025
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы
Развитие Сбербанка высокими темпами гарантирует стабильность и надежность всей финансовой банковской системы РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:13:00+03:00
2025-07-29T14:13:00+03:00
2025-07-29T14:13:00+03:00
россия
владимир путин
герман греф
сбербанк россии
сбер
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032122885_0:81:3072:1808_1920x0_80_0_0_96c166af624305afe5bd483d38be134a.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Развитие Сбербанка высокими темпами гарантирует стабильность и надежность всей финансовой банковской системы РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом. В ходе встречи Путин и Греф обсудили итоги работы компании за прошлый год и ее текущую деятельность. В частности, глава Сбербанка сообщил, что чистая прибыль компании в прошлом году выросла примерно на 6%, продолжается рост депозитной базы. Также Греф рассказал об установке 1,2 миллиона терминалов для оплаты с помощью биометрии и развитии моделей искусственного интеллекта. "То, что "Сбер" развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032122885_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c2e2b906327c3de3437d0e04b89bc318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, герман греф, сбербанк россии, сбер, экономика
Россия, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер, Экономика
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность всей банковской системы РФ