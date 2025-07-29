https://ria.ru/20250729/putin-2032126190.html

Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы

Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы - РИА Новости, 29.07.2025

Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы

Развитие Сбербанка высокими темпами гарантирует стабильность и надежность всей финансовой банковской системы РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:13:00+03:00

2025-07-29T14:13:00+03:00

2025-07-29T14:13:00+03:00

россия

владимир путин

герман греф

сбербанк россии

сбер

экономика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Развитие Сбербанка высокими темпами гарантирует стабильность и надежность всей финансовой банковской системы РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом. В ходе встречи Путин и Греф обсудили итоги работы компании за прошлый год и ее текущую деятельность. В частности, глава Сбербанка сообщил, что чистая прибыль компании в прошлом году выросла примерно на 6%, продолжается рост депозитной базы. Также Греф рассказал об установке 1,2 миллиона терминалов для оплаты с помощью биометрии и развитии моделей искусственного интеллекта. "То, что "Сбер" развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html

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россия, владимир путин, герман греф, сбербанк россии, сбер, экономика