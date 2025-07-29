Рейтинг@Mail.ru
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/putin-2032126190.html
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы - РИА Новости, 29.07.2025
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы
Развитие Сбербанка высокими темпами гарантирует стабильность и надежность всей финансовой банковской системы РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:13:00+03:00
2025-07-29T14:13:00+03:00
россия
владимир путин
герман греф
сбербанк россии
сбер
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032122885_0:81:3072:1808_1920x0_80_0_0_96c166af624305afe5bd483d38be134a.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Развитие Сбербанка высокими темпами гарантирует стабильность и надежность всей финансовой банковской системы РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом. В ходе встречи Путин и Греф обсудили итоги работы компании за прошлый год и ее текущую деятельность. В частности, глава Сбербанка сообщил, что чистая прибыль компании в прошлом году выросла примерно на 6%, продолжается рост депозитной базы. Также Греф рассказал об установке 1,2 миллиона терминалов для оплаты с помощью биометрии и развитии моделей искусственного интеллекта. "То, что "Сбер" развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032122885_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c2e2b906327c3de3437d0e04b89bc318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, герман греф, сбербанк россии, сбер, экономика
Россия, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер, Экономика
Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы

Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность всей банковской системы РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Герман Греф во время встречи
Владимир Путин и Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Герман Греф во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Развитие Сбербанка высокими темпами гарантирует стабильность и надежность всей финансовой банковской системы РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.
В ходе встречи Путин и Греф обсудили итоги работы компании за прошлый год и ее текущую деятельность. В частности, глава Сбербанка сообщил, что чистая прибыль компании в прошлом году выросла примерно на 6%, продолжается рост депозитной базы. Также Греф рассказал об установке 1,2 миллиона терминалов для оплаты с помощью биометрии и развитии моделей искусственного интеллекта.
"То, что "Сбер" развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно", - сказал Путин.
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Греф рассказал, для чего необходимо снижение ключевой ставки
2 июля, 17:28
 
РоссияВладимир ПутинГерман ГрефСбербанк РоссииСберЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала