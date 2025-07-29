https://ria.ru/20250729/putin-2032072572.html

Bloomberg раскрыл, на что решились союзники США по НАТО в отношении Путина

Bloomberg раскрыл, на что решились союзники США по НАТО в отношении Путина - РИА Новости, 29.07.2025

Bloomberg раскрыл, на что решились союзники США по НАТО в отношении Путина

НАТО усиливает давление на президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что это происходит на фоне изменения отношения главы Белого РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:16:00+03:00

2025-07-29T09:16:00+03:00

2025-07-29T11:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. НАТО усиливает давление на президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что это происходит на фоне изменения отношения главы Белого дома Дональда Трампа к разрешению украинского конфликта. Так, изначально он сосредоточил свой гнев на Владимире Зеленском как на препятствии на пути к миру, но в последние недели стал делать критические заявление в адрес главы России. "Союзники по НАТО также усиливают давление на Путина, а Германия ведет активные переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину", — говорится в публикации. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html

https://ria.ru/20250729/medvedev-2032066443.html

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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, украина, нато