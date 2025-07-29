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Bloomberg раскрыл, на что решились союзники США по НАТО в отношении Путина - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 29.07.2025 (обновлено: 11:02 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/putin-2032072572.html
Bloomberg раскрыл, на что решились союзники США по НАТО в отношении Путина
Bloomberg раскрыл, на что решились союзники США по НАТО в отношении Путина - РИА Новости, 29.07.2025
Bloomberg раскрыл, на что решились союзники США по НАТО в отношении Путина
НАТО усиливает давление на президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что это происходит на фоне изменения отношения главы Белого РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:16:00+03:00
2025-07-29T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
украина
нато
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. НАТО усиливает давление на президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что это происходит на фоне изменения отношения главы Белого дома Дональда Трампа к разрешению украинского конфликта. Так, изначально он сосредоточил свой гнев на Владимире Зеленском как на препятствии на пути к миру, но в последние недели стал делать критические заявление в адрес главы России. "Союзники по НАТО также усиливают давление на Путина, а Германия ведет активные переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину", — говорится в публикации. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html
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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, НАТО
Bloomberg раскрыл, на что решились союзники США по НАТО в отношении Путина

Bloomberg пишет, что НАТО усиливает давление на Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. НАТО усиливает давление на президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что это происходит на фоне изменения отношения главы Белого дома Дональда Трампа к разрешению украинского конфликта. Так, изначально он сосредоточил свой гнев на Владимире Зеленском как на препятствии на пути к миру, но в последние недели стал делать критические заявление в адрес главы России.
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"Союзники по НАТО также усиливают давление на Путина, а Германия ведет активные переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину", — говорится в публикации.

Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинДональд ТрампУкраинаНАТО
 
 
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