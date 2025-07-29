Bloomberg раскрыл, на что решились союзники США по НАТО в отношении Путина
Bloomberg пишет, что НАТО усиливает давление на Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. НАТО усиливает давление на президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.
В статье отмечается, что это происходит на фоне изменения отношения главы Белого дома Дональда Трампа к разрешению украинского конфликта. Так, изначально он сосредоточил свой гнев на Владимире Зеленском как на препятствии на пути к миру, но в последние недели стал делать критические заявление в адрес главы России.
В статье отмечается, что это происходит на фоне изменения отношения главы Белого дома Дональда Трампа к разрешению украинского конфликта. Так, изначально он сосредоточил свой гнев на Владимире Зеленском как на препятствии на пути к миру, но в последние недели стал делать критические заявление в адрес главы России.
"Союзники по НАТО также усиливают давление на Путина, а Германия ведет активные переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину", — говорится в публикации.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.