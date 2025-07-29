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Путин принял Грефа в Кремле
Путин принял Грефа в Кремле - РИА Новости, 29.07.2025
Путин принял Грефа в Кремле
Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом итоги работы за прошлый год и его текущей деятельности, в том числе в области ипотечного кредитования. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:47:00+03:00
2025-07-29T13:47:00+03:00
2025-07-29T14:17:00+03:00
политика
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герман греф
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дмитрий песков
сбербанк россии
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом итоги работы за прошлый год и его текущей деятельности, в том числе в области ипотечного кредитования. Во время встречи Путин призвал банки не вводить малоизвестные для граждан элементы, связанные с дополнительными тратами.Сбербанк старается создавать условия, чтобы стимулировать выдачу ипотеки, отметил, в свою очередь, Греф. Он также рассказал президенту о технологических направлениях развития компании: сервисе "Оплата улыбкой" и модели искусственного интеллекта GigaChat.
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политика, россия, герман греф, владимир путин, дмитрий песков, сбербанк россии
Политика, Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сбербанк России
Путин принял Грефа в Кремле
Путин принял в Кремле главу Сбербанка Грефа