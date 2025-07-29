https://ria.ru/20250729/putin--2032119586.html

Путин принял Грефа в Кремле

Путин принял Грефа в Кремле - РИА Новости, 29.07.2025

Путин принял Грефа в Кремле

Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом итоги работы за прошлый год и его текущей деятельности, в том числе в области ипотечного кредитования. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:47:00+03:00

2025-07-29T13:47:00+03:00

2025-07-29T14:17:00+03:00

политика

россия

герман греф

владимир путин

дмитрий песков

сбербанк россии

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом итоги работы за прошлый год и его текущей деятельности, в том числе в области ипотечного кредитования. Во время встречи Путин призвал банки не вводить малоизвестные для граждан элементы, связанные с дополнительными тратами.Сбербанк старается создавать условия, чтобы стимулировать выдачу ипотеки, отметил, в свою очередь, Греф. Он также рассказал президенту о технологических направлениях развития компании: сервисе "Оплата улыбкой" и модели искусственного интеллекта GigaChat.

https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html

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2025

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политика, россия, герман греф, владимир путин, дмитрий песков, сбербанк россии