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Путин принял Грефа в Кремле - РИА Новости, 29.07.2025
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13:47 29.07.2025 (обновлено: 14:17 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/putin--2032119586.html
Путин принял Грефа в Кремле
Путин принял Грефа в Кремле - РИА Новости, 29.07.2025
Путин принял Грефа в Кремле
Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом итоги работы за прошлый год и его текущей деятельности, в том числе в области ипотечного кредитования. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:47:00+03:00
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политика
россия
герман греф
владимир путин
дмитрий песков
сбербанк россии
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом итоги работы за прошлый год и его текущей деятельности, в том числе в области ипотечного кредитования. Во время встречи Путин призвал банки не вводить малоизвестные для граждан элементы, связанные с дополнительными тратами.Сбербанк старается создавать условия, чтобы стимулировать выдачу ипотеки, отметил, в свою очередь, Греф. Он также рассказал президенту о технологических направлениях развития компании: сервисе "Оплата улыбкой" и модели искусственного интеллекта GigaChat.
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политика, россия, герман греф, владимир путин, дмитрий песков, сбербанк россии
Политика, Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сбербанк России
Путин принял Грефа в Кремле

Путин принял в Кремле главу Сбербанка Грефа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Герман Греф во время встречи
Владимир Путин и Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Герман Греф во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом итоги работы за прошлый год и его текущей деятельности, в том числе в области ипотечного кредитования.
Во время встречи Путин призвал банки не вводить малоизвестные для граждан элементы, связанные с дополнительными тратами.
Сбербанк старается создавать условия, чтобы стимулировать выдачу ипотеки, отметил, в свою очередь, Греф. Он также рассказал президенту о технологических направлениях развития компании: сервисе "Оплата улыбкой" и модели искусственного интеллекта GigaChat.
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Греф рассказал, для чего необходимо снижение ключевой ставки
2 июля, 17:28
 
ПолитикаРоссияГерман ГрефВладимир ПутинДмитрий ПесковСбербанк России
 
 
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