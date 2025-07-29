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Пушилин рассказал о последствиях ночных ударов ВСУ по ДНР - РИА Новости, 29.07.2025
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13:26 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/pushilin-2032115321.html
Пушилин рассказал о последствиях ночных ударов ВСУ по ДНР
Пушилин рассказал о последствиях ночных ударов ВСУ по ДНР - РИА Новости, 29.07.2025
Пушилин рассказал о последствиях ночных ударов ВСУ по ДНР
Ряд школ, детских садов и больниц отключены от электроэнергии после ночных ударов ВСУ по Донецкой Народной Республике, специалисты работают над устранением... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:26:00+03:00
2025-07-29T13:26:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ряд школ, детских садов и больниц отключены от электроэнергии после ночных ударов ВСУ по Донецкой Народной Республике, специалисты работают над устранением последствий обстрелов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Очередная неспокойная ночь. Противник нацелился на объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть попадания, есть повреждения. От электроэнергии были отключены ряд школ, детских садов, больниц. Специалисты работают над скорейшим устранением последствий обстрелов. Также, к сожалению, коснулось это и объектов водоснабжения. Здесь также работают специалисты и смотрят, что сделать, чтобы восстановиться даже в том непростом графике, в котором мы и так подаем воду", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пушилин рассказал о последствиях ночных ударов ВСУ по ДНР

Пушилин: в ДНР после ночных ударов ВСУ нет света в школах, детсадах и больницах

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ряд школ, детских садов и больниц отключены от электроэнергии после ночных ударов ВСУ по Донецкой Народной Республике, специалисты работают над устранением последствий обстрелов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Очередная неспокойная ночь. Противник нацелился на объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть попадания, есть повреждения. От электроэнергии были отключены ряд школ, детских садов, больниц. Специалисты работают над скорейшим устранением последствий обстрелов. Также, к сожалению, коснулось это и объектов водоснабжения. Здесь также работают специалисты и смотрят, что сделать, чтобы восстановиться даже в том непростом графике, в котором мы и так подаем воду", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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