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Пушилин рассказал о последствиях ночных ударов ВСУ по ДНР
Пушилин рассказал о последствиях ночных ударов ВСУ по ДНР - РИА Новости, 29.07.2025
Пушилин рассказал о последствиях ночных ударов ВСУ по ДНР
Ряд школ, детских садов и больниц отключены от электроэнергии после ночных ударов ВСУ по Донецкой Народной Республике, специалисты работают над устранением... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:26:00+03:00
2025-07-29T13:26:00+03:00
2025-07-29T13:26:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ряд школ, детских садов и больниц отключены от электроэнергии после ночных ударов ВСУ по Донецкой Народной Республике, специалисты работают над устранением последствий обстрелов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Очередная неспокойная ночь. Противник нацелился на объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть попадания, есть повреждения. От электроэнергии были отключены ряд школ, детских садов, больниц. Специалисты работают над скорейшим устранением последствий обстрелов. Также, к сожалению, коснулось это и объектов водоснабжения. Здесь также работают специалисты и смотрят, что сделать, чтобы восстановиться даже в том непростом графике, в котором мы и так подаем воду", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пушилин рассказал о последствиях ночных ударов ВСУ по ДНР
Пушилин: в ДНР после ночных ударов ВСУ нет света в школах, детсадах и больницах