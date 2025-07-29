https://ria.ru/20250729/proverka-2032179500.html

Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.07.2025

Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Екатеринбурге

Прокуратура устанавливает, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию офисного здания на улице Мартовская в Екатеринбурге, в котором во вторник произошло частичное РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:37:00+03:00

2025-07-29T17:37:00+03:00

2025-07-29T17:39:00+03:00

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

россия

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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура устанавливает, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию офисного здания на улице Мартовская в Екатеринбурге, в котором во вторник произошло частичное обрушение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. "Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с обрушением трехэтажного офисного здания по улице Мартовская… В ходе надзорных мероприятий будет устанавливаться, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию указанного здания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится с в сообщении. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что в Екатеринбурге произошло частичное обрушение офисного здания с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости строения. 12 работников покинули офисы самостоятельно. По данным МЧС России, что спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании. Продолжается обследование завалов.

https://ria.ru/20250729/zdanie-2032154857.html

https://ria.ru/20250729/obrushenie-2032148561.html

свердловская область

екатеринбург

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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, россия