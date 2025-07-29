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В Калининградской области прокуратура проводит проверку из-за подтопления - РИА Новости, 29.07.2025
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21:44 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/prokuratura-2032236311.html
В Калининградской области прокуратура проводит проверку из-за подтопления
В Калининградской области прокуратура проводит проверку из-за подтопления - РИА Новости, 29.07.2025
В Калининградской области прокуратура проводит проверку из-за подтопления
Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи с подтоплением территории Светлогорска, где в понедельник после сильного дождя частично в воде... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:44:00+03:00
2025-07-29T21:44:00+03:00
происшествия
светлогорск
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи с подтоплением территории Светлогорска, где в понедельник после сильного дождя частично в воде оказались дороги и дворы, социальные объекты и ФОК, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Двадцать восьмого июля текущего года на территории Светлогорска после сильных осадков произошло затопление улично-дорожной сети города, дворовых территорий и социальных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса. В связи с этим Светлогорская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения федерального законодательства, в том числе при устройстве, содержании и ремонте водостоков и ливневых канализаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. По данным Telegram-канала администрации Светлогорского городского округа, уровень осадков 28 июля был значительно выше суточной нормы, подобные дожди случаются раз в несколько лет. "Ледовая арена нашего ФОКа, из-за его нахождения в естественной низине, оказалась под водой. На данный момент ледовая арена и цокольные помещения физкультурно-оздоровительного комплекса осушены, а лёд на арене восстанавливается специалистами ФОКа", - говорится в сообщении. В администрации добавили, что силами специализированных служб и "Спецремтранса" в округе ведутся работы по очистке ливнёвок и ливневых колодцев от мусора.
https://ria.ru/20250729/sud-2032209974.html
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происшествия, светлогорск, калининградская область
Происшествия, Светлогорск, Калининградская область
В Калининградской области прокуратура проводит проверку из-за подтопления

Прокуратура проверит подтопление территории Светлогорска после сильного дождя

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМашина Прокуратуры РФ
Машина Прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Машина Прокуратуры РФ. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи с подтоплением территории Светлогорска, где в понедельник после сильного дождя частично в воде оказались дороги и дворы, социальные объекты и ФОК, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Двадцать восьмого июля текущего года на территории Светлогорска после сильных осадков произошло затопление улично-дорожной сети города, дворовых территорий и социальных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса. В связи с этим Светлогорская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения федерального законодательства, в том числе при устройстве, содержании и ремонте водостоков и ливневых канализаций", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
По данным Telegram-канала администрации Светлогорского городского округа, уровень осадков 28 июля был значительно выше суточной нормы, подобные дожди случаются раз в несколько лет.
"Ледовая арена нашего ФОКа, из-за его нахождения в естественной низине, оказалась под водой. На данный момент ледовая арена и цокольные помещения физкультурно-оздоровительного комплекса осушены, а лёд на арене восстанавливается специалистами ФОКа", - говорится в сообщении.
В администрации добавили, что силами специализированных служб и "Спецремтранса" в округе ведутся работы по очистке ливнёвок и ливневых колодцев от мусора.
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