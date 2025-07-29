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МВФ понизил прогноз роста российской экономики в 2025 году
МВФ понизил прогноз роста российской экономики в 2025 году - РИА Новости, 29.07.2025
МВФ понизил прогноз роста российской экономики в 2025 году
Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,9%, а на 2026 год повысил до 1%, следует из опубликованного во вторник... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:26:00+03:00
2025-07-29T16:26:00+03:00
2025-07-29T16:26:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,9%, а на 2026 год повысил до 1%, следует из опубликованного во вторник обновления доклада "Перспективы развития мировой экономики". Новый прогноз МФВ на текущий год на 0,6 процентного пункта ниже апрельских ожиданий. А на следующий год - выше на 0,1 процентного пункта. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%, в 2026 - на 2,4%. Банк России ожидает на текущий год рост ВВП страны в диапазоне 1-2%, указывая, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В 2026 году ЦБ ждет роста ВВП РФ на 1,5-2,5%. Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МВФ понизил прогноз роста российской экономики в 2025 году
МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,9%